Virtuální realita je v brandýském závodě Continental Automotive běžným nástrojem

Investice do zatím největší výrobní linky byla pro firmu, která dodává interiérovou elektroniku světovým automobilkám , díky využití virtuální reality o desetinu levnější. Navíc byla nová linka spuštěna o 15 týdnů dříve, než se předpokládalo. To vše díky tomu, že instalaci předcházelo spuštění jejího digitálního dvojčete ve virtuální realitě. Zaměstnanci si pak s pomocí virtuálních brýlí mohli připravovanou linku důkladně prohlédnout i otestovat. Následně také navrhnout úpravy a znovu si vyzkoušet, jak všechno funguje.

„Nová linka se připravuje několik měsíců a následně se ještě týdny či měsíce upravuje tak, aby jako celek fungovala co nejlépe. To je samozřejmě časově i finančně velmi náročné. Proto jsme se rozhodli pro takzvané virtuální zprovoznění, a i přes vyšší počáteční investici do virtuální reality a modelu linky se tyto náklady rozhodně vyplatily,“ vysvětluje Jakub Hamerník, vedoucí týmu Smart Automation.