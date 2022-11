Zdražování cen energií už vás s tepelným čerpadlem trápit nemusí. Jak je to možné?

Pokud už nechcete nervózně sledovat raketově rostoucí ceny energií, začněte uvažovat o změně vytápění pro svůj rodinný dům, které skutečně sníží vaše náklady za teplo. Jednu z nejúspornějších možností představuje tepelné čerpadlo . To totiž oproti plynovému nebo elektrickému kotli ušetří zhruba 40 až 60 procent energie.

Naprostá většina domácností aktuálně hledá způsoby, jak ušetřit na energiích . Pokud máte rodinný dům, patří k největším žroutům energií vytápění a ohřev vody. Jestliže s nostalgií vzpomínáte na rok 2021, kdy jste mohli elektřinu odebírat i za méně než 1 700 Kč/MWh, je pro vás letošní rok jistě nepříjemným šokem. Není totiž výjimkou ani pětinásobné zdražení cen energií. Bohužel ani toto však nemusí být zdražovacím stropem. A co víc, pro mnohé domácnosti nebude řešením ani zastropování cen energií.

Odborníci se shodují, že doba návratnosti investice do tepelného čerpadla byla v době před energetickou krizí asi 6 až 8 let. Situace se však radikálně změnila a návratnost se zkracuje s tím, jak rostou ceny energií. Při aktuální dvojnásobné ceně energií je návratnost investice do tepelného čerpadla poloviční, tedy přibližně 3 až 4 roky.