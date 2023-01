Lednový Zpravodaj Sherlock Senior

Milé čtenářky a milí čtenáři!

Přejeme vše nejlepší v novém roce! I letos můžete počítat s naším Zpravodajem. V jeho lednovém vydání se budeme věnovat blížící se prezidentské volbě, ale nebudou chybět ani stálice, které se mezi dezinformacemi objevují pravidelně –⁠ válka na Ukrajině a energetická krize. V rubrice Mediální vzdělávání se zaměříme na Facebook a další sociální sítě. Váháte, jestli věřit příspěvku, který jste si právě přečetli? Prozradíme vám indicie, které vám mohou napovědět. V závěru opět najdete zprávy, které by vás mohly zajímat.

Aktuální hoaxy: Prezidentské volby a masové odpojování domácností od elektřiny

Vláda chce zrušit přímou volbu prezidenta

​​​​​​​Řetězovými e-maily se šíří dezinformace, že premiér Petr Fiala chce využít převahy hlasů vládní koalice v Poslanecké sněmovně a zamezit přímé volbě prezidenta. Doprovodný text zní: „Jako důvod uvádí, že obyčejný plebs (tedy občan) nemá dostatečnou inteligenci a schopnosti provést volbu dostatečně kvalitní osoby, což prý dokazuje zvolení nynějšího prezidenta. Takové schopnosti má dle něj pouze Parlament. (Asi zapomněl, že i on a ostatní poslanci a senátoři byli zvoleni tím samým plebsem – občany). Zajímavá logika, že? Občané nemají dle něj právo zvolit si svého prezidenta, ale pouze toho, kdo to právo mít bude.“ Dokonce je v některých verzích řetězového e-mailu i odkaz na nesouhlasnou petici, pod kterou se mohou čtenáři podepsat.

V roce 2019, kdy prezident republiky Miloš Zeman odmítl odvolat na žádost premiéra Andreje Babiše tehdejšího ministra kultury Antonína Staňka, se Petr Fiala vyjádřil, že je čas na diskuzi o zrušení přímé volby prezidenta. Ale žádný takový návrh nepředložil ani současný premiér Petr Fiala, ani žádný z poslanců či senátorů ze stran vládní koalice.

Protože českému prezidentovi Ústava nedává příliš mnoho pravomocí, mnoho politologů rozporuje rozhodnutí volit prezidenta přímo. Dokonce někteří z nich i upozorňují na negativa přímé volby. Takže debata o přímé volbě prezidenta běží již od té doby, co si prezidenta volí přímo občané. V tom Petr Fiala, mimochodem profesor politologie, z diskuze nijak nevybočuje.

Co je tedy záměrem autora textu? Nešlo ani tak o přímou volbu, jako o snahu ukázat, že si premiér lidí neváží a opovrhuje jejich názorem. Cílem tedy bylo zpochybnit současný stav demokratického rozhodování a práci politiků při řešení problémů naší země. A poznámka na závěr – současní politici by museli najít velkou odvahu ke zrušení přímé prezidentské volby, protože si ji přeje 82 % občanů. Není tedy moc šancí, že by se dosavadní volba změnila.

Předseda Ústavního soudu Rychetský chce zákonem umožnit koalice prezidentských kandidátů

„Jednotliví kandidáti mohou utvořit koalici kandidátů a vstoupit do voleb o Hrad jako tým. Hlasy, které jednotliví kandidáti získají, se sečtou a budou porovnány s počtem hlasů, které získají kandidáti, kteří vstoupí do voleb jako jednotlivci. V případě, že koalice kandidátů ve volbách zvítězí větším počtem hlasů, zvolí si pak koalice v tajném hlasování ze svého středu jednoho, který se pak stane prezidentem České republiky.“ To je část varovného textu, kterou dostali mnozí lidé řetězovým e-mailem. Ten měl upozornit, že stávající předseda Ústavního soudu chce novelu zákona k prezidentské volbě.

Autor příspěvku se ovšem spoléhá na neznalost zákonů. Podle článku 41 Ústavy České republiky může podat návrh zákona či jeho novely poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda či zastupitelstvo kraje. Soud ani soudce žádný zákon tedy navrhnout nemůže. Ústavní soud nicméně může uvést závazné stanovisko, že přijatý zákon je v rozporu s Ústavou ČR.

Kvůli válce na Ukrajině chybí léky

Na mnoha místech České republiky došlo k výpadkům léků. Na sociálních sítích se obratem objevily spekulace, že nedostatek je způsoben exportem do válčící země. I když výpadky léků mohou způsobit nejedné rodině velké nepříjemnosti, situace se podle mluvčí Státního úřadu na kontrolu léčiv (SÚKL) Kláry Brunclíkové opakovala i v předchozích letech: „Situace s výpadky dodávek léčivých přípravků je srovnatelná s dřívějšími lety.“

Proč je tedy některých léků nedostatek? Často je to souběh několika nesouvisejících příčin. Může to být přerušení či ukončení registrace SÚKLem, zpřetrhané řetězce dodavatelů či náhlý nedostatek obalových materiálů, jako je například hliník, který exportovala Ukrajina. Nedostatek léků mohou způsobit i obavy občanů, kteří se bojí, že až budou lék potřebovat, v lékárně nebude, a nakoupí tedy do zásoby. Pochybení ve vlastních řadách navíc přiznal i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Jak ale pravidelní čtenáři našeho newsletteru vědí, je poměrně účinným nástrojem dezinformátorů jakýkoli lokální problém spojit s válčící Ukrajinou, a tím oslabit její podporu mezi českými občany. Což dokládá i tento příklad.

ČEZ odpojuje na jihu Moravy domácnosti od elektřiny

Paniku a zlost na sociálních sítích vyvolal emotivní příspěvek, že společnost ČEZ na jihu Moravy hromadně odpojuje od elektřiny domácnosti, které nezvládají platit zvyšující se účty: „Nejhorší jsou prý ty brečící matky, které ho prosí, aby ještě deset minut počkal, že ještě rychle alespoň dovaří poslední oběd.“ Jenže ČEZ elektřinu na jihu Moravy vůbec nedistribuuje. Zároveň ředitel Asociace nezávislých dodavatelů elektřiny Jiří Gavor uvedl: „Klienti jsou zatím poměrně disciplinovaní. Překvapivě neplatičů, tedy lidí, kteří by nebyli schopni hradit faktury za energie, nijak razantně nepřibývá. Možná ale jen proto, že vše teprve začíná.“ Žádné masové odpojování domácností se tedy v době zveřejnění příspěvku nedělo a zatím nejsou žádné informace, že by k tomu na jižní Moravě či kdekoliv jinde v ČR docházelo.

Příspěvku se mimochodem věnujeme detailněji o odstavec níže. V kapitole Mediální vzdělávání mluvíme o tom, jak si ověřit, jestli můžeme podobnému textu důvěřovat.

Mediální vzdělávání

​​​​​​​Jak posoudit důvěryhodnost informace na sociálních sítích

V posledním Zpravodaji jsme se věnovali důvěryhodnosti zpravodajského média, v předposledním Zpravodaji důvěryhodnosti zdroje a nyní si ukážeme, jak lze posoudit důvěryhodnost příspěvku na sociálních sítích. K tomu nám poslouží zmíněný příspěvek plný emocí o odpojování domácností od elektřiny. Ten mimochodem sdílela i známá postava Jana Zwyrtek Hamplová, a protože je to právnička a senátorka, mohlo by se zdát, že je o důvod víc příspěvku věřit. Tak zřejmě uvažovalo mnoho lidí, příspěvek tedy jen na facebooku získal přes tři tisíce sdílení.

1. Posuzujeme důvěryhodnost autora

​​​​​​​V první řadě bychom měli posoudit důvěryhodnost zdroje, kterým je facebooková stránka Vidlákovy Kydy. O co nebo koho vlastně jde? Není to instituce ani osoba pod pravým jménem. Z nabízených fotografií vidíme autora jen na jedné z nich, ale stále neznáme jeho jméno. Obecně platí, že anonymní účty vnímají mnohem nižší odpovědnost za to, co sdělují, a vůči takovým bychom měli být i obezřetnější.

2. Posuzujeme další informace o autorovi

Během dalšího hledání lze však najít webový blog s názvem Vidlákovy Kydy s uvedením autorů. Jde ovšem o dlouhý výčet jmen a přezdívek od „Hrochochoda“ po Immanuela Kanta. Mezi nimi najdeme jediné ověřitelné jméno, a to bývalého ředitele společnosti Sazka Aleše Hušáka. U něj je však uveden jen jeden článek z roku 2018.

3. Posuzujeme zdroj v příspěvku

Zdroj informace o odpojování domácností je uveden takto: „Potkal jsem se s bývalým kolegou z práce. Byla to naprostá náhoda, došel jsem si na oběd a koho v restauraci nenajdu… Náš bývalý elektrikář tam zdolává smažák… Odešel od nás před dvěma roky v té nejlepší době k ČEZu. Respektive k jejich distribuční firmě.“ Žádné další informace nejsou uvedeny, dokonce ani název firmy, která pro ČEZ domácnosti odpojuje.

Vždy bychom měli zbystřit, pokud nevíme nic ani o zdroji, který přes sociální sítě informaci šíří, ani o dalších citovaných zdrojích. Je taktéž málo pravděpodobné, že by nikdo v dnešní době takovouto šokující událost nenatočil na mobil nebo by se ji nedozvěděli novináři. Novináři obvykle nepracují pro žádnou energetickou společnost, pro stát ani vládu. Touží však po informacích, které vzbudí zájem ​–⁠ proto si lze jen těžko představit, že by média po takové informaci neskočila, pokud by k ní dostala podnět.

