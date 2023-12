Bruslí s o 60 let mladšími dívkami. A teď se chystá na Světové hry do Itálie

„Za čtyři roky už budu mít 82. Nevím, jestli se odhodlám. Pokud bude ale člověk zdravý, tak by to bylo možné,“ říká sportovkyně v nedělní epizodě podcastu 5:59, která přinesla čtyři pozitivní příběhy letošního roku.

Sportovkyni Janu Přibylovou letos Muzeum rekordů v Pelhřimově, které vydává Českou knihu rekordů, zapsalo jako nejstarší českou aktivní krasobruslařku. 77letá žena nejdříve bruslila v mládí, pak na více než 50 let téměř přestala a k závodění se vrátila až na popud své dcery. Na svých první mezinárodních závodech v roce 2017 v německém Oberstdorfu v kategorii 70+ získala zlatou a stříbrnou medaili. Od té doby se účastnila 13 dalších mezinárodních závodů a dovezla na dvě desítky dalších ocenění. V únoru se chystá do Itálie na Světové hry.

V chomutovském oddíle bruslila do svých 15 let, pak dala přednost škole. Sportovní svět ale neopustila alespoň skrz svoji dceru. A právě ona jí po desítkách let ke krasobruslení zase přivedla. Přihlásila ji totiž do soutěže v krasobruslení žen nad 30 let v německém Oberstdorfu. Janě Přibylové tehdy bylo už 71 let.