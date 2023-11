Čech v souboji o titul MMA: v čem je lepší Procházka, co umí Brazilec

Ale abyste nebyli překvapeni, možná mezi oběma zápasníky až takové rozdíly nejsou…

Pereira vyrůstal v São Bernardo do Campo. Neznáte? To je předměstí São Paulo a samozřejmě má svou favelu. Asi víte, nebo aspoň tušíte, co favela je. Tak tam Alex začínal.

Jiří Procházka rostl v Brně a také na ulici. Těžko se to dá srovnat, i když… Ve favele šlo Pereirovi někdy o život. Na brněnské ulici Procházkovi o zuby a kosti.

Teď pojďme k dalším rozdílům.

Pereirovi je 36 let, dalo by se říci, že má zenit za sebou, ale právě v jeho případě pozor na zjednodušování. V MMA není tak opotřebený. Má za sebou 10 utkání, zato v kickboxu 40. Procházkovi je 31, tedy o pět let míň, ale v MMA je naopak třikrát zkušenější (33 utkání).

Pereira si odjel rok 2023 v plném tempu. Je jak zahřátá parní lokomotiva. Procházka rehabilitoval po zranění ramene. Právě tohle může být důležitá limitace. Český fighter si neprošel za poslední měsíce peklem ostrých utkání. Pereira ano a Čech vstupuje do neznáma.

Oba jsou stejně vysocí a mají podobnou váhu. Tady se nikam moc nepohneme.

Ale teď pozor! Pereira se posouvá proti Procházkovi o váhu výš. Inkasoval ještě málo úderů od chlapů, kteří mají o deset kilo víc. Že to je zanedbatelné? Tak to tedy není. Český bojovník ví, co to je narážet na tyhle těžké a tvrdé rukavice. Pereirova mírná nevýhoda.

Naopak Brazilcova přednost může být v klasickém dobrém postoji. V tom je o chlup lepší než Procházka. Má nepochybně také větší údernou sílu a umí skvěle okopávat protivníka nízkými kopy. Tohle prostě nechcete zažít.

Oba drží ruce nízko a jsou připravení hodně vydržet. Jejich obrana je trochu slabší. Alex se spoléhá na načasování, uklouznutí. Procházka má větší rozsah a často sází na moment překvapení.

Čech má větší rozmanitost v boji a hlavně je naprosto nevyzpytatelný v klíčových okamžicích utkání. Zjednodušeně, čím hůř, tím bývá Procházka paradoxně lepší, nebezpečnější, nevyzpytatelnější. Umí rozhodovat ve svůj prospěch, když mu jde o život. V tom je jeho obrovská síla.

A teď poslední a hlavní výhoda Procházky. Umí to líp na zemi. Tam ho Pereira nesmí pustit. Čech takhle uškrtil Pereirova předchůdce Teixeiru.

Pereira má indiánské předky

Proti tomu hlavní výhodou Pereiry je zdrcující levý hák. Začne to nenápadně. Chystá si to, chystá… Když si ho nepohlídáte, ležíte na zemi v mrákotách, ani nevíte jak.

Jinak je to i s jejich soukromím. Pereira má se svou bývalou manželkou dva syny, zatímco mladší Procházka je zatím bezdětný a v době přípravy na zápas se vzdal i partnerského života. Zaprvé proto, aby se nerozptyloval v tréninku, zadruhé proto, aby byl k partnerce poctivý a ona jeho absolutním zaujetím pro sport nestrádala.

Zajímavý background má Pereira. Jeho předkové byli indiáni z kmene Pataxó, ale to on vůbec netušil. Rodné kořeny mu pomohl vypátrat až jeho první trenér kickboxu Belocqua Wera. Ten mu také dal přezdívku „Poatan“, což v domorodém jazyce Tupi znamená „Kamenné ruce“.

Do MMA se pustila i Alexova mladší sestra Aline Pereiraová, která v ringu debutovala přesně před rokem loni v listopadu.

Z chuligána samurajem

Jiří Procházka byl původně fotbalovým chuligánem FC Zbrojovky Brno. Dnes je známý jako oddaný stoupenec kodexu bušidó, samurajských mravních hodnot a učení Musašiho Mijamota. Jeho dílo Kniha pěti prstenů prý českému bojovníkovi změnilo život.

Zdá se, že Procházku provází onen kodex i v jeho vystupování. Na rozdíl od mnoha ostatních bojovníků nemá rád slovní útoky „trash talk“ ani urážení soupeřů. Naopak se k nim chová s respektem a spíš se soustřeďuje na sebe.

Bydlí na chatě u Brna, poblíž vodní nádrže. Má tam sice elektřinu, ale je bez plynu a vodu čerpá ze studny.