Česká atletika má dvě světové medaile. Ale úplně skvělé to není

Absolutorium zaslouží 32letý oštěpař Jakub Vadlejch, který už zachraňoval českou výpravu bronzem na předchozím MS v Eugene. On je vůbec velkým medailovým „držákem“. Bilanci má úctyhodnou – stříbro na MS 2017, stříbro na LOH v Tokiu 2021, bronz na MS 2022, stříbro na ME 2022. Za šest let pět velkých medailí, jen ta zlatá mu stále uniká.