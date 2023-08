Tyčkařské drama v Budapešti skončilo dohodou. Zlato braly dvě závodnice

Ty dvě ženy zcela ovládly večer na atletickém stadionu v Budapešti. Předvedly nervy drásající souboj první kategorie. Už už to vypadalo, že má favorizovaná Američanka Australanku na lopatě. Jenže 26letá žena ze Západní Austrálie se hned několikrát zázračně vzchopila a dvakrát překonala australský rekord.

Ty dvě normálně od sebe dělí tisíce kilometrů. Žijí v jiných částech planety, Nina je o šest let mladší a atleticky méně zkušená a zas tolikrát se na světových atletických kolbištích nepotkaly.

26letá Kennedyová teď hned dvakrát zlepšila národní australský rekord. Do včerejška nebyla žádným „nazdárkem“, ale atletickou superhvězdou také ne. Soutěžila na olympijských hrách v Tokiu v roce 2020 a získala zlato na hrách Commonwealthu 2022.

To 32letá Moonová už má velkých trofejí víc. Získala zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021, na mistrovství světa v atletice 2022 a také stříbro na halovém mistrovství světa v roce 2022.

Katie bavily nejdřív skoky do vody a v devíti letech už dělala na proslulé sportovní střední škole Olmsted Falls v Ohiu gymnastiku. Tím si položila perfektní základ pro tyčku.

Školu končila s rekordem Ohia ve své kategorii – 3,97 m – a dál se potom zlepšovala. Ale její kariéra nepřipomínala kometu. Šla vzhůru krok za krokem. Teprve v 27 letech prorazila i na mezinárodní úrovni. A opravdu vystřelila až před dvěma lety na olympiádě v Tokiu. V dnešní zrychlené době neobvyklé. A Nina Kennedyová jako by šla v jejích stopách.

„Když finále začalo, nepřemýšlela jsem o tom, že by mi sdílení zlaté medaile prospělo, ale teď jsem naprosto spokojená,“ řekla Moonová. „Jaká to byla bitva. Jaká úžasná noc. Doufám, že si ji všichni užili. My ano.“