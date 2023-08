Čeští čtvrtkaři mají na MS bronz, obří překvapení čtyř skromných borců

Už to, že se česká čtveřice Krsek, Petržílková, Šorm a Vondrová dostala do finále, byl úspěch. Ale to, co se stalo pak, byla bomba. Samozřejmě že Nizozemka Femke Bolová (upadla těsně před cílem) měla smůlu, ale to ke sportu patří.