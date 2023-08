Rozhodčí Paták dopískal. Fotbalovému trestu však unikne

Pro fotbalového příznivce to byl přímo hrůzný okamžik, málokdo si vybaví, kdy něco podobného viděl. Obránce hostí zcela čistě, bez jakéhokoli kontaktu odebral útočníkovi míč. Rozhodčí, jenž stál hodně blízko u souboje, nařídil pokutový kop. Nikdo jeho počínání nechápal.

Přestože i domácí uznali, že o faul v žádném případě nešlo, a dokonce odmítali pokutový kop využít, rozhodčí trval na svém. S tímto gólovým příspěvkem porazila Admira jihočeský klub 2:1.

Následný ohlas nad zjevným pochybením, které bylo vyhodnoceno jako úmyslné, byl bouřlivý. Případ byl předán k vyšetření orgánům činným v trestním řízení – policii, předseda fotbalové asociace Petr Fousek osobně inicioval, aby se jím zabývaly všechny příslušné fotbalové orgány.

Do fotbalového hřiště byl však zapíchnut největší otazník: Proč to tak zkušený a profesně zdatný rozhodčí udělal?

Pod vlivem nekalých sázek

Samozřejmě se nabízí, že chtěl pomoci domácí Admiře, která vyhrát potřebovala, ale sami hráči na trávníku se od tohoto verdiktu distancovali, dokonce se pokusili výhodu pokutového kopu odmítnout, vedení klubu se k nim následně připojilo.

Logičtěji zní, že rozhodčí Paták vyhověl podvodným sázkovým kancelářím, které se ilegálně pohybují po celém světě. A sázejí se na cokoli: kdo první bude kopat roh, jestli padne vlastní gól, kdo dostane žlutou kartu, kolik padne gólů za poločas. To by mohl být i tento případ, minuty utíkaly, kurzy na počet gólů rychle rostly.

A je známo, že nelegální „sázkovky“, které většinou pocházejí z Asie či evropského Balkánu, jsou při vymáhání svých požitků velmi kruté. Poznal to bývalý prvoligový rozhodčí Jaroslav Jára, který se odmítl na takovém zločinu proti fotbalu podílet a byl fyzicky napaden.

Tímto směrem se ubírá i sázková společnost Fortuna, hlavní partner českého fotbalu. „Legislativa nám říká, že když zaznamenáme něco podezřelého, musíme odpovídajícím způsobem reagovat a sami jsme došli k názoru, že verdikt pana Patáka je těžko uvěřitelný,“ sděluje tiskový mluvčí Petr Šrain. „Podali jsme proto oznámení na neznámého pachatele a zároveň dali podnět Ministerstvu financí,“ odhaluje postup.

O podezřelých okolnostech nebylo pochyb. „Zachytili jsme několik zvýšených neobvyklých sázek na dva a více gólů v prvním poločase,“ odkrývá Šrain. Průběh závěru první půle tomuto zájmu také odpovídal. „Nastavovalo se neúměrně dlouho, zřejmě se čekalo na gól nebo na možnost nařízení pokutového kopu,“ předkládá Šrain scénář.

Sázková kancelář Fortuna, která do českého fotbalu investuje miliony korun, se cítí nekalými praktikami poškozena. „Musíme se nějak bránit a snažit se, aby nám byla vzniklá škoda nahrazena,“ uvádí Šrain.

Proto se Fortuna obrátila na policii. „Věříme, že celou záležitost vyšetří,“ nechává příslušné státní orgány pracovat. Stejným způsobem postupuje i fotbalová asociace, která však nasadila i vlastní spolkové orgány.

Vystoupil ze spolku

Na rychle svolané tiskové konferenci byl rozhodčí Paták vyloučen z listiny rozhodčích Řídící komise pro Čechy, která obhospodařuje výkonnostní soutěže.

„A případ předáváme disciplinární komisi pro neuvedení pravdivých údajů v zápise o utkání, nekorespondovaly s reálným děním na hrací ploše,“ uvedl Rudolf Špoták, předseda příslušné komise.

Na návrh statutárních zástupců spolku FAČR byl rozhodčí Paták předán také etické komisi, která má v těchto otázkách nejširší pravomoci. Volat viníka k odpovědnosti bude ovšem složité, neboť Paták ze spolku vystoupil. „Na zrušení členství má každý člen ze zákona i ze Stanov FAČR nárok,“ okomentoval jeho čin Petr Šedivý, tiskový mluvčí fotbalové asociace. „Tato skutečnost má dopad do již zahájeného disciplinárního řízení, disciplinární komise ŘKČ ho musí v souladu s Disciplinárním řádem přerušit,“ připomenul.

Ani etická komise nebude mít co zkoumat. „Jen jednou se stalo, že ten, kdo vystoupil ze spolku, se dostavil na předvolání a podal nám nějaké vysvětlení,“ vybavuje si její člen Josef Žižka.

U Patáka se to však moc nepředpokládá. Vyhne se tak trestu, který by z hlediska závažnosti přestupku mohl činit zákaz jakékoli činnosti na 2–5 let (v nedávné době působil i ve sportovním úseku klubu FK Příbram), a finančnímu postihu ve výši až sto tisíc korun.

Znamená to, že se s největší pravděpodobností do fotbalových řad nevrátí. „V případě, že by se opětovně stal členem FAČR, disciplinární řízení by bylo obnoveno a v případě prokázání viny by byl udělen trest,“ upřesnil předseda Disciplinární komise ŘKČ Michal Volf.

Jediný trest však nyní Patákovi hrozí od civilního soudu. Podnět řeší policie.

Musel chtít

Tím, že Paták vystoupil ze spolku, nemůže se ani hájit, omluvit se či projevit lítost nad svým skutkem. Otázka, proč to udělal, zůstává zatím nezodpovězena. Přitom se dlouho těšil docela slušné důvěře.

Ačkoli nikdy nebyl na mezinárodní litině, mnoho let patřil do sboru vybraných, kteří řídí profesionální soutěže. A z tohoto titulu si ho vzal do svého týmu i nejlepší český rozhodčí posledních let Pavel Královec. „V době, kdy utkání sledovali i tzv. brankoví rozhodčí, jsem s ním několik let spolupracoval,“ přiznává český arbitr z nejvyšší skupiny kvality, účastník mistrovství Evropy 2012 a 2016.

Nemohl si na něj stěžovat. „Byl na něj spoleh,“ prozrazuje Královec. „A uměl se jako hlavní (rozhodčí) v domácí nejvyšší soutěži vyrovnat i s hodně složitými utkáními a situacemi,“ uznává jeho profesní zdatnost. „Ale musel chtít…“ dodává zásadní předpoklad.

Když byl Paták v roce 2016 vyřazen z listiny profesionálních soutěží, jeho výkonnost šla dolů. „Ztratil motivaci,“ povšiml si Královec. Od té doby se přestali i vídat. „Dá se říci, že při zahraničních výjezdech jsme byli i jakýmisi kamarády, ale pak všechno pominulo,“ prohlašuje.

Nemá proto ani vysvětlení, proč se bývalý kolega propůjčil takovému svinstvu. „Nemám tušení,“ marně ho Královec hledá. „Je pravda, že si hodně pošpinil svoji pověst,“ dodává.

Paták od roku 2016 působil na úrovni českých soutěží. V minulém roce se přestal objevovat mezi nasazenými a zdálo se, že aktivní kariéru už ukončil. Léčil si však zdravotní potíže, podrobil se operaci kyčle.

Kariéru mu Řídící komise v Čechách ukončila až nyní. Rodák z Horní Břízy mohl ještě přejít do západočeského kraje, zkušených arbitrů je vždy nedostatek, ale vystoupením ze spolku za sebou definitivně bouchl dveřmi.

Odmítnutá penalta

Jeho případ vyvolal mnoho diskuzí. Zajímavá situace vznikla už na hřišti. Patákův verdikt byl tak vražedný, že nabízenou příležitost dosáhnout snadno gólu z pokutového kopu odmítli i hráči Admiry. Nechtěli penaltu vůbec kopat. „Pokud ji rozhodčí neodvolá, což může, a trvá na ní, mužstvo ji provést musí,“ sděluje předseda pravidlové komise Jiří Kureš. „Jinak zahájit hru nelze,“ konstatuje. „Kapitán určí hráče a ten ji provede,“ přibližuje literu předpisu.

Co když to však vybraný hráč odmítne? „Tak mu rozhodčí udělí žlutou kartu, napomene ho za nesportovní chování,“ vysvětluje Kureš. A když odmítne znovu, přichází druhé napomenutí, tedy červená karta a vyloučení. Ostatně tento úmysl Paták domácímu týmu i sdělil.

Zdráhat by se mohli však i další hráči. „Pokud by tak učinil kapitán a byl vyloučený, předá pásku svému nástupci, který určí dalšího hráče k provedení pokutového kopu,“ pokračuje Kureš ve výkladu. Postupně by mohli odpadat další členové týmu, dokud by počet neklesl pod sedm. „A pak by musel rozhodčí ukončit utkání pro nedostatečný počet hráčů,“ říká odborník na pravidla.

Exekutor by však mohl penaltu zahodit – kopnout vedle. „Stávaly se takové případy,“ vybavuje si Kureš. „Kdyby rozhodčí vyhodnotil, že se tímto počinkem dopustil nesportovního chování, mohl by ho napomenout, ale tím by to končilo. Nařídit opakování pokutového kopu by nemohl, hra by navázala výkopem od branky,“ rozebírá Kureš.

Dříve v pravidlech bylo i ustanovení, že rozhodčí může ukončit zápas, kdyby hra ztratila sportovní charakter. Třeba proto, že mužstvo nechce vstřelit branku, což je podstata fotbalu. „Ale tohle už tam není,“ vyvrací Kureš tuto možnost. „Když k něčemu takovému dojde, řeší to následně až příslušné orgány, nikoli rozhodčí na hřišti. FIFA je nechtěla vystavovat ještě většímu tlaku, proto toto ustanovení zrušila,“ uzavírá případ Kureš.

Zaskočeny, rozladěny až zhnuseny byly tedy oba týmy. Proto navrhly, aby se zápas opakoval, což nemůže řídící orgán posvětit. Šlo by o naprosto nestandardní řešení, které nemá snad ani oporu v předpisech.