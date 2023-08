Legenda Baníku Ostrava končí

Mezi osobnosti klubu už dávno patří, povýšit do vyšší společnosti – Klubu legend – zatím nemůže. „Brání mu jen jediné – věk,“ sděluje marketingový šéf Matěj Šturala, že členství je pro vyvolené až po dosažení 45 let, třebaže ostatní přísná kritéria splňuje. „Musí si počkat,“ nebudou se přepisovat podmínky. „Stejně jako Milan Baroš,“ poukazuje Šturala na o rok staršího výjimečného střelce.

Loučení s fanoušky před utkáním se Slováckem bylo dojemné, srdečné, upřímné. Ale taková persona by si zasloužila možná i něco víc. Zvláště když sám Laštůvka zalitoval, že se neodehrálo na hřišti. „Jestli by chtěl utkání na rozloučenou, nejsme proti,“ neodmítá tuto formu Šturala. „Ale musí se sám vyjádřit. Zatím je to hodně čerstvé a trochu nečekané,“ podotýká.