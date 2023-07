Táta to domluvil. A z mladíka je nejdražší posila velkého rivala

Očekávání jsou velká, ale nová tvář do souboru španělského kouče Mikela Artety má co nabídnout. „Nemá slabinu,“ prohlašuje Říčka s naprostou odpovědností. „Ke skvělé defenzivní činnosti, kdy je silný v osobních soubojích na zemi i ve vzduchu a odvede pro mužstvo obrovské penzum práce, přidává i ofenzivní nadstavbu – kolmou přihrávku do akce, doplnění při útoku, zakončení nohou i hlavou,“ vypočítává český odborník hráčovy přednosti.