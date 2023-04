Derby Sparta–Slavia může rozhodčího odrovnat. Historky kolem sudích

Nečekaný vklad do statistik derby si zapsal Otakar Draštík, dlouholetý mezinárodní rozhodčí. Na jaře 1995, kdy šlo rovněž o přímý souboj o titul, šel v Edenu do utkání jako asistent. Ale všechno bylo brzy jinak…

Nejlepší český rozhodčí posledních let Pavel Královec, účastník mistrovství Evropy 2012 a 2016, pískal derby třikrát, dvakrát vyhrála Sparta – bez větších výtek k jeho výkonu – březnové v roce 2018 však vstoupilo do památníků. Domácí Sparta vedla v poločase 3:0, nakonec utkání skončilo nerozhodně 3:3.

Do dějství čtyřikrát vstoupil VAR, komise následně Královcovi vyčetla dvě zásadní chyby, stál pak tři kola. „Vždycky je nepříjemné, když se něco nepovede, a v derby to mrzí dvojnásob,“ vzpomíná na tento zápas. „Pořád považuju derby Sparty se Slavií za to nejcennější, co česká liga nabízí, i pro rozhodčího,“ potvrzuje.