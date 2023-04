Rok, kdy se Sparta a Slavia nejvíc nenáviděly

Sparta a Slavia mají vzájemnou nevraživost v genech. Začala vlastně už jejich prvním duelem v roce 1896 na Císařské louce, kdy kapitán červenobílých Karel Freja – budoucí první předseda Českého svazu footballového založeného v roce 1901 – neuznal po utkání vítězný gól soupeře. Tehdejší pravidla to umožňovala.

Následná odveta se nekonala. Pro většinu slávistů – studentů - si přišli páni profesoři, neboť v c. k. rakousko-uherském mocnářství bylo provádění této činnosti (fotbalu - pozn. red.) studenty zapovězeno. Podezření, že udání přišlo ze sparťanské strany, se nikdy neprokázalo, ale vztahy notně narušilo.

Možná největší rozkol ale přišel až v roce 1931. „Určitě to byl jeden z nejostřejších svárů mezi Spartou a Slavií,“ potvrzuje historik Miloslav Jenšík.

Vídeňský rodák Franci Svoboda (jeden ze stříbrných hochů z mistrovství světa 1934 v Itálii) přišel do Slavie v roce 1926 s pověstí nezastavitelného střelce a tu plnými hrstmi naplňoval. V roce 1930 mu končila smlouva a vědom si své nepostradatelnosti požadoval zvýšení platu, k čemuž se však vedení příliš nemělo. Sparta vycítila šanci a rozhodla se získat skvělého kanonýra do svých řad. Svoboda s přestupem souhlasil.

Aby ho nemohl odvolat, podepsal Spartě směnku na 50 000 korun, které by v případě odvolání přestupu musel zaplatit. Za podepsání smlouvy prý měl inkasovat až 100 000 korun. Když se to Slavia dozvěděla, okamžitě mu nabídla stejné peníze. V tom okamžiku Svoboda přestup odvolal.

Mezi Spartou a Slavií to vřelo.

Spisovatel Vítězslav Houška hrůzný okamžik líčí v kultovní knize Věčná Slavia (nakladatelství Olympia, 1971) takto: „Ve 30. minutě této kopané zaútočil Braine na slávistického obránce Nováka, který se právě hotovil k odkopnutí míče. Zaútočil tvrdě a bezohledně. Tak tvrdě, že Novákovi zlomil lýtkovou kost a pohmoždil mu kotník a chodidlo. Rozhodčí Wolker zachoval lyrické mlčení. Braine zůstal na hřišti, Novák odjížděl do nemocnice (aniž věděl, že už se na hřiště nikdy nevrátí).“

Předně se však rozebíral Brainův zákrok, sparťanského útočníka okamžitě příznivci Slavie i někteří novináři obvinili, že to udělal záměrně. „Pamětníci ho skutečně označovali za nesmírně brutální, surový a nevylučovali úmysl zranit,“ uvádí historik Miloslav Jenšík, jenž s některými aktéry zápasu na toto téma osobně mluvil. „Všichni ho jednoznačně odsoudili,“ zdůrazňuje.

V I. dílu publikace Svět devadesáti minut (1901-1945) autorského kolektivu Igor Mráz, Jindřich Pejchar, Josef Pondělík a František Žemla (nakladatelství Olympia 1976) se ovšem píše: „Čambal, který byl v bezprostřední blízkosti srážky obou hráčů, nám po letech potvrdil, že to sice nebyl nejčistší zásah, ale rozhodně nešlo o úmysl.“ A případ uzavírá věta: „Jenomže ta legenda o úmyslném Brainově faulu přečkala celé desetiletí…“

Najednou z něj byl invalida. Ve čtyřiadvaceti letech. „Novák skutečně patřil mezi velice nadějné obránce, byla to pro něj sportovní i životní tragédie,“ podotýká Jenšík.

To však v žádném případě nebyl konec rozporů, naopak se vyhrocovaly. Poslední letenské rodeo (i Slavia sídlila tehdy v této pražské čtvrti na svém stadionu) dopálilo otrlého dohlížejícího úředníka a učinil na Braina trestní oznámení pro úmyslné ublížení na těle. „Předání střetu na hřišti k soudu bylo něco naprosto neobvyklého,“ zdůrazňuje Jenšík. „Co jsem v historických pramenech objevil, šlo o první případ od ustanovení profesionální ligy,“ vrací se do roku 1925, kdy asociační soutěž vznikla.

Jenomže hlavy vychladly s vědomím, že tyto tahanice nikomu neprospějí a odnesou to všichni. Do sporu se totiž zamíchala i složitá situace okolo směnky Franciho Svobody. Napočítané ztráty mohly být bolestivé pro obě strany: Sparta přijde o vynikajícího útočníka (Braine), Slavia taktéž (Svoboda), Novákovi zdraví už nikdo nevrátí…

Z vágní proklamace o spolupráci vyčníval závazek, že se kluby budou respektovat při přestupech hráčů. Srozumitelně řečeno: Když jeden začne lanařit zajímavou posilu, nepoleze mu druhý do zelí. „Něco skutečně nevídaného,“ netají podiv ani po letech historik Jenšík. Zároveň se však začaly téměř uzavírat sázky, do kdy to věčným sokům vydrží.