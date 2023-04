Fronta na Davida Juráska. V Edenu mají nedostatkové zboží a agenti to vědí

Když ještě hrál za Mladou Boleslav, sledoval ho francouzský ES Troyes, přiřadil si ho na listinu vyhlédnutých potencionálních posil. „S konkrétní nabídkou však čekal, jestli je Jurásek schopen zvládnout i těžké zápasy ve francouzské lize, potřeboval si prověřit jeho mentální odolnost,“ prozrazuje Holub. „Dnes by David do Troyes nešel, daleko ho převýšil,“ podotýká Holub, že Jurásek výkonnostně přeskočil klub, který ve francouzské nejvyšší soutěži bojuje o záchranu.

Otce následoval do nedalekého Uherského Hradiště, do proslulé líhně klubu 1. FC Slovácko. Ale angažmá se příliš nepovedlo. Vlastně vůbec, představovalo velké zklamání. „Při reorganizaci mládežnického úseku Jurásek starší skončil, spolu s ním odešel i syn,“ sděluje Kopl.

A ještě připomíná, že druhou obětí systémových změn v moravském klubu při práci s mládeží byl další trenér Michal Beran, který své dva syny nakonec odvedl do Slavie Praha. Starší Michal – člen českého výběru do 21 let – je nyní na hostování v Bohemians Praha, propracoval se do základní sestavy a o jeho fotbalových schopnostech nikdo nepochybuje.