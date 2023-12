EURO, olympiáda v Paříži a MS v hokeji. Jak ještě získat vstupenky

Po devíti letech se Mistrovství světa v ledním hokeji vrací do České republiky. Češi jsou hokejový národ a zájem o vstupenky je obrovský. Jak na zápasy v Praze, tak na ty, co se budou hrát v Ostravě.

Český tým odehraje základní skupinu v pražské O2 Aréně, která dokáže pojmout až 17 400 fanoušků. Ale bude plná, a to už první den šampionátu. Začínáme totiž pěkně zostra, v pátek 10. května večer se Češi utkají s Finskem. Seveřané jsou předloňští mistři světa a také olympijští vítězové z roku 2022.

První vstupenky na světový šampionát se na portálech Ticketmaster a Ticketportal začaly prodávat už v říjnu. Jako první šly do prodeje celodenní vstupenky umožňující vstup na více zápasů. Dny, kdy bude hrát česká reprezentace, se ale okamžitě vyprodaly.

Hned od začátku prodeje dal pořadatel k dispozici také lístky na zápasy označované jako „family game“ – jedná se o zápasy, které se hrají od 12:20 (v Praze třeba v sobotu 11. května Kanada proti Velké Británii, v Ostravě o den později Slovensko s Kazachstánem). Takový zápas lze naživo vidět už za tři stovky.

5. prosince byl odstartován prodej VIP lístků zahrnujících kromě sedadla také catering ve VIP prostorách sportovních hal. Prodávají se ve dvou kategoriích – VIP Legends (na Česko za 6890 korun, ale jsou už dostupné jen velmi omezeně) a VIP Club Seats, které už jsou ale podle toho, co lze zjistit na Ticketmaster, na zápasy Čechů vyprodané. A třeba na zápas Kanady s Finskem v základní skupině stojí 7390 korun.

„Postupně budeme do prodeje uvolňovat další a další vstupenky, protože musíme držet technické blokace pro držitele marketingových práv, vyjednávají se komentátorské i novinářské pozice,“ uvedl pro Sport.cz Miloš Židík z PR oddělení šampionátu. Zájem o lístky na mistrovství světa je ale podle něj extrémní.

Prodej vstupenek na jednotlivé zápasy MS v hokeji Prodej běžných vstupenek na jednotlivé zápasy bude internetových portálech Ticketmaster a Ticketportal zahájen 16. ledna. Nejlevnější lístky na zápasy Čechů budou začínat na 1990 korunách, vstupenky na souboje s atraktivnějšími soupeři budou stát od 2390 do 3290 Kč.

Domácí reprezentace odehraje celou základní skupinu v hlavním městě, čtvrtfinále budou rovnoměrně rozdělena mezi Prahu a Ostravu a od semifinále už se bude hrát jen v Praze. Tyto zápasy budeme moci naživo sledovat za 4490 až 5990 korun, lístky na finále se budou prodávat za 7190, 7990 nebo 8990 korun.

Dá se předpokládat, že i tyto zápasy budou, bez ohledu na to, které týmy se do bojů o medaile probojují, vyprodané. Na bazarových serverech se pak samozřejmě objeví předražené vstupenky zejména na české i slovenské zápasy. Organizátoři ale před jejich nákupem varují, protože dle obchodních podmínek mohou tyto vstupenky zablokovat. A pochopitelně nejde kupujícím zaručit jejich pravost.

Na EURO do Německa

Oddaní, a nutno podotknout zejména majetní, fandové českého sportu si mohou už krátce po skončení hokejového mistrovství světa zařizovat místenky do vlaků, které mají České dráhy vypravovat na fotbalové EURO hrané od poloviny června v Německu. Samozřejmě mají-li vstupenku na stadion v Lipsku, kde se česká reprezentace 18. června od 21:00 utká s Portugalskem, anebo v Hamburku, kde budeme hrát další dva zápasy základní skupiny Mistrovství Evropy (22. června od 15 hodin s vítězem březnového play-off C a 26. června od 21:00 s Tureckem).

Soupeře, místa i časy zápasů všichni fotbaloví příznivci dobře znají a jistě také vědí, že k zakoupení vstupenek bylo potřeba registrovat se prakticky ihned po rozlosování základních skupin na internetových stránkách Fotbalové asociace České republiky. Tato fáze skončila ve středu 6. prosince ve 22:00 hodin.

„V době ukončení registrace jsme se pohybovali v řádech nižších stovek tisíc žádostí,“ upřesnil pro fotbal.cz generální sekretář FAČR Michal Valtr. Poptávka výrazně převyšovala nabídku, a tak proběhla mezi registrovanými zájemci o nákup vstupenek loterie. Ti šťastnější pak obdrželi unikátní kód umožňující zakoupit na dané utkání až čtyři vstupenky. A protože bylo kódů rozděleno podstatně méně než je těch, kdo by chtěli lístky nakupovat, okamžitě se začalo s právem na nákup obchodovat. Cena jednoho kódu se na serveru bazos.cz pohybovala od tří do šesti tisíc korun.

Samotný prodej lístků už neprobíhal přes FAČR, ale výhradně na Ticket Portalu UEFA. Oficiální cena lístků byla nastavena ve čtyřech cenových kategoriích na 30, 60, 150 a 200 eur. Kód přidělený FAČRem bylo nutné na Ticket Portalu UEFA uplatnit do 17 hodin pátku 15. prosince, pak prodej skončil.

Šance koupit lístky ještě přijde

Kdo v loterii FAČR neuspěl, anebo ji prostě zmeškal, mohl se ještě do 12. prosince 14 hodin zaregistrovat přímo na Ticket Portalu UEFA. Zde bude v lednu probíhat loterie o právo nakupovat vstupenky, které se nevykoupily v rámci první vlny, do níž byly zapojeny národní fotbalové svazy. Tuto soutěž bude provádět přímo UEFA.

Jakkoliv to pro nás, co jsme se nikde neregistrovali, zní beznadějně, existuje ještě jedna možnost, jak lístky na EURO nakoupit oficiální cestou. Je přece normální, že si někdo vstupenky na některý ze zápasů ve velkém předstihu zakoupil, nakonec ale na fotbal nebude moci cestovat. Co s takovými vstupenkami?

„Na jaře chce UEFA spustit oficiální platformu na přeprodej vstupenek. Za FAČR k tomu zatím nemohu přidat více detailů, nicméně půjde o bezpečný způsob, jak budou moci fanoušci vstupenky získat,“ prozradil Seznam Zprávám manažer oddělení komunikace FAČR Petr Šedivý. UEFA prý bude dokonce garantovat cenu, která bude muset být shodná s původní hodnotou vstupenky. „Až UEFA představí všechny podrobnosti, bude FAČR s dostatečným předstihem informovat i naše fanoušky,“ dodal Šedivý.

Co se týče prodeje vstupenek na případné zápasy české reprezentace ve vyřazovací fázi, o způsobu prodeje bude znovu rozhodovat UEFA. „Na minulém šampionátu byl národní tým schopný poskytnou českým fanouškům na toto téma podrobnosti už druhý den po postupu ze základní skupiny,“ připomněl Petr Šedivý.

Upozornil také, že kromě samotné UEFA nemají žádné jiné subjekty možnost prodávat vstupenky z oficiální distribuce. Nabízejí-li tedy weby jako například viagogo.com nebo ticombo.cz lístky na fotbalové zápasy EURA 2024, jedná se o vstupenky přeprodávané zákazníky, kteří je nakoupili přes oficiální prodejní kanál Evropské fotbalové asociace, nebo o padělky. Pravost nebo zamezení duplicity takových vstupenek proto nelze nikomu zaručit.

Na olympiádu do Paříže

Od 26. července do 11. srpna se v Paříži uskuteční hry XXXIII. olympiády. Paříž bude letní olympijské hry hostit už potřetí, v minulosti je hostila v roce 1900 a 1924. Do hlavního města Francie se tak olympiáda vrátí přesně po sto letech.

Fanoušci, ale také sportovci v minulosti vyjadřovali nesouhlas, byla-li od sebe sportoviště a stejně tak ubytovací kapacity sportovců místně značně vzdáleny. Francouzi slíbili udělat v tomto ohledu maximum, a tak má být olympijská vesnice jen sedm kilometrů od centra města a dva kilometry od hlavního stadionu olympiády Stade de France, přičemž 24 sportů z celkových 32 se bude konat v dosahu deseti kilometrů od vesnice, dalších pět pak v dojezdové vzdálenosti 30 kilometrů. Organizátoři slibují, že diváci se budou mezi sportovišti moci přesouvat pěšky případně městskou hromadnou dopravou. Samozřejmě, že některé sporty, jako třeba jachting nebo surfování, se musí odehrávat na moři, ale mimo Paříž proběhnou třeba i zápasy ve fotbale či v házené. Mimochodem, surfovat se bude na Tahiti.

Nákup vstupenek všech druhů probíhá výhradně prostřednictvím oficiálního webu organizátorů https://tickets.paris2024.org/. Na něm bylo třeba provést do konce ledna 2023 registraci, založit si účet a čekat, zda budu vylosován, tedy oprávněn k nákupu vstupenek. Kdo měl štěstí, mohl od jara nakupovat, dohromady na jeden účet však ne více než 30 lístků.

Organizátoři ale uvolňují vstupenky do prodeje postupně, podle neznámého klíče. Pro toho, kdo chce vidět konkrétní sport, disciplínu či sportovce, je tak situace docela složitá. „Na konci listopadu byly například do distribuce uvolněny další lístky, k jejichž koupi nebyla ani předchozí registrace nutná. Samozřejmě byly okamžitě pryč,“ popsala situaci ředitelka komunikace ČOV Barbora Žehanová. Je velmi pravděpodobné, že se taková situace bude opakovat a do prodeje budou uvolňovány další vstupenky. Informace, kdy se tak stane, ale Český olympijský výbor nemá. A podobně jako UEFA chtějí také organizátoři pařížské olympiády umožnit legální a tedy kontrolovaný způsob přeprodeje lístků, které jejich vlastníci nebudou moci využít.

Kdo o vstupenku do hlediště olympijských sportovišť stojí, musí proto průběžně sledovat jediný web, na kterém se vstupenky prodávají. A určitě také stránky Českého olympijského výboru, který bude o dalších možnostech nákupu vstupenek průběžně informovat.

Ceny vstupenek jsou pochopitelně velmi různé. Na finále týmové soutěže v lukostřelbě se dá jít už za 24 eur (moc toho ale nevidíte), také ale za 95, 145 nebo 190 eur. 4. srpen bude na Stade de France v Paříži patřit atletice, v podvečer se tu bude odehrávat třeba finále hladké stovky mužů či výšky žen, siláci budou v boji o medaile odhazovat svá na lanku upevněná kladiva. Program tedy vysoce atraktivní, čemuž odpovídají i ceny vstupenek začínající na 125 eurech do těch úplně nejvyšších pater stadionu, bez dvacky 1000 eur si musel nachystat ten, kdo chce nejlepší světové sprintery pozorovat ze sedaček umístěných v těsné blízkosti plochy stadionu.

10. srpna si budou medaile rozdělovat plážoví volejbalisté (volejbalistky o den dříve) a český fanoušek už právem očekává, že ten den uvidí hrát světové šampiony Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem. Kdo by si nechtěl s čerstvými olympijskými vítězi plácnout? 420 eur ke hřišti, 100 eur na úplný vršek stadionu pod Eifelovou věží.

Ceny vstupenek na vybrané sportovní disciplíny Letních OH v Paříži 26.7. večer Zahajovací ceremoniál: 90/250/500/900/1600/2700 EUR 28.7. odpoledne DIVOKÁ VODA: 75/115/165/220 EUR (Kayak Ž, semifinále a finále) 2.8. odpoledne JUDO: 100/195/275/380 EUR (finále muži nad 100 kg) 3.8. odpoledne TENIS: 115//195/285/380 EUR (finále singl Ž, čtyřhra M) 4.8. odpoledne TENIS: 125/205/305/420 EUR (finále singl M, čtyřhra Ž) 8.8. večer ATLETIKA: 125/295/525/980 EUR (finále oštěp M, 110 m překážek M, 200 m M, dálka Ž, 400 m překážek Ž ) 9.8. dopoledne LEZENÍ: 50/85/135/180 EUR (finále v lezení na obtížnost M) 10.8. dopoledne BEACH VOLEJBAL: 100/205/305/420 EUR (finále a o třetí místo M) 11.8. večer Závěrečný ceremoniál: 45/250/600/1100/1600 EUR

Vstupenky na atraktivní sportovní klání v Paříži 2024 jsou až na výjimky vyprodané. Podle informací od Českého olympijského výboru by možností, i když nákladnou, jak se na olympiádu přesto podívat, mohlo být zakoupení některého z komplexních hospitality balíčků. Celosvětově je nabízí společnost On Location, v Česku zastoupená cestovní kanceláří IBTravel.