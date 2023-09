Brankářský průšvih United. Zklamal jsem, přiznal po Bayernu Onana

Ze středečního programu startující Ligy mistrů to byl zápas, který fungoval jako magnet. Přitahoval nejvíc pozornosti a také v něm padlo nejvíc gólů.

Onana inkasoval v době, kdy Manchester trápil domácí a překvapivě to vypadalo, že slabší formu z Premier League nechal doma na ostrovech. Stalo se něco, čemu fotbalisté říkají, že „posadil soupeře na koně“.

Do poločasu dal Bayern ještě jednu branku a vedl pohodlně 2:0.

„Je to těžké. Začali jsme velmi dobře. Po mé chybě jsme ztratili kontrolu nad hrou. Je to pro nás těžká situace, pro mě především proto, že jsem to já, kdo zklamal tým,“ popisoval Onana své pocity.