Britové zachránili „fotbalistky“ před Tálibánem. Některé byly falešné

Velká Británie se v době, kdy moc nad Afghánistánem po stažení západních vojáků znovu přebíralo islamistické hnutí Tálibán, rozhodla pomoci některým ženám, kterým by nový režim mohl ublížit. Mezi ně patřily i fotbalistky, protože radikálové považují tento sport za neislámský.

Vyšetřování BBC ale odhalilo, že do evakuačního letadla nastoupilo hned 13 žen, které nebyly tak špičkové hráčky, jak si Britové mysleli. Novináři to tvrdí na základě výpovědí hráčů, trenérů a dalších funkcionářů z afghánského fotbalu.

„Tálibán zakázal ženám a dívkám sport. Jsem strašně smutná, protože my jsme skutečné hráčky, a některé z nás stejně neevakuovali,“ vysvětluje.

Sabriah Nawrouziová, bývalá kapitánka herátského mládežnického týmu, která byla evakuována a nyní hraje fotbal v severní Anglii, uvedla, že s některými svými „spoluhráčkami“ se setkala poprvé až při pobytu v pákistánském hotelu na cestě do Velké Británie.

Podle úřadu tento krok prokázal odhodlání Spojeného království pomáhat ohroženým Afgháncům při přesídlení do Spojeného království. „Jejich láska k fotbalu vystavila tyto ženy a dívky nebezpečí ze strany Tálibánu. Jsme hrdí na to, že se členky afghánského dívčího rozvojového oddílu a jejich rodinní příslušníci dostali do bezpečí ve Spojeném království.“