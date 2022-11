Útisk pokračuje. Tálibán zakázal ženám vstup do parků a tělocvičen

Afghánské islamistické hnutí Tálibán zakázalo ženám vstup do zahrad a zábavních parků a úřady dnes podle agentury AP informovaly také o zamezení vstupu do tělocvičen. Jedná se o nejnovější omezení práv žen a dívek poté, co Tálibán v zemi minulý rok v srpnu převzal moc.