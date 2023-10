Bude to řežba, říkají experti. Sparta hostí Rangers

Rangers jsou všechno, jen ne miláček soupeřů. U dvou největších českých klubů, Slavie a Sparty, to platí dvojnásob. Oba mají s týmem z Glasgow otevřené účty. Slávisté asi víc, protože jejich zápasy ve Skotsku, v němž šlo o zdraví, a v Edenu, kde šlo o evropskou pověst (ne)rasistů, jen tak z paměti nevymizí.

Rangers teď ve čtvrtek přivítají na Letné. „A bude to řežba. Důležité je, jestli nastoupí Ladislav Krejčí. Kdybych sázel, pak neprohru Sparty – a vsadil bych si, že bude nějaká červená karta,“ prorokuje fotbalový reportér Luděk Mádl, a dokresluje tak, jaká všeobecná očekávání panují nad zápasem, který může vzhledem k velmi vyrovnané „sparťanské“ skupině rozhodnout klidně i o postupu.

„Sparta je teď konkurenceschopná hlavně na domácím hřišti. Průměr gólů na Letné, co dává Sparta, je vysoký. Rangers nejsou přitom v úplně oslnivé formě, snad s výjimkou dvou hráčů, například Simy, který dává góly,“ vzpomněl si v Nosičích vody na někdejšího slávistu Roman Kovařík, hlavní bookmaker sázkové kanceláře Fortuna.

Fortuna vypsala kurzy, které favorizují Spartu, ale… „Sparta by se měla vrátit ke kořenům a minimálně v prvních 60 minutách by měla postavit silovější typy. Když má Sparta tu velkou, basketbalovou sestavu, pak se jí daří soupeře unavit. Může pak později na hřiště poslat fotbalovější typy a Rangers dorazit. Strašně jsem zvědavý na sestavu, to může ovlivňovat i naše kurzy těsně před utkáním,“ doplnil Kovařík.