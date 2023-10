Děláš si ze mne srandu, Davide? Jaký je Beckham na Netflixu

David Beckham nečekaně hluboko a otevřeně nechává nahlédnout do svého fotbalového i rodinného soukromí. Avšak co je hlavní, prakticky všechno mu věříte.

David Beckham je silný, zároveň křehký, pochybující, ale i vytrvalý, neúprosný, někdy dokonce moudrý. V „Beckhamovi“ není nikdy nic černobílé a to je na tom vzrušující. Kluk milující Manchester United a hru nade vše není bezchybný. Občas je sobecký a vytáčí svou rodinu k nepříčetnosti. Má tvrdé konflikty s trenéry. Někdy ho drtí pochybnosti, ale vždy to nakonec končí slovy: „I will never give up!“ – Nikdy to nevzdám!