Děsivý rok 1952. Nikomu se do Albánie nechtělo, komunisti vyslali Bohemku

Sportovní hodnota tehdejších klání byla sporná, spíš nulová. Šlo o ryze politické rozhodnutí. Vedení spřátelené socialistické země – komunistická strana, požádala soudruhy z Československa, zda by jeho fotbalová reprezentace neozdobila oslavy státního svátku.

Na sklonku roku, kdy vrcholila domácí soutěž (hrálo se systémem jaro-podzim dle sovětského vzoru), navíc do hodně složité oblasti Balkánu, kde je cestování jen pro otrlé, se nikomu nechtělo. Kdo věděl, hned seznal, že jde o nesmyslný zájezd, který však z politických důvodů nebylo možno odmítnout.

Jenže sportovní – tehdy tělovýchovné - orgány nerozhodovaly, vedoucí úlohu ve státě úplně ve všem měla vládnoucí strana. ÚV KSČ to nařídil tělovýchovnému ústředí, to předalo potíž sekci kopané a ta vyslala do chudé země bez náležité infrastruktury Bohemians Praha. Tehdy ovšem ZSJ ČKD Stalingrad Praha.