Do Prahy míří jedni z nejobávanějších fotbalových chuligánů na světě

Mají přesah do politiky a vždy drželi vysoko prapor chorvatského nacionalismu.

Jinými slovy, nepředstavujte si obdobu sparťanských ultras. Tady je všechno složitější a mnohem zašmodrchanější. Proto ani v ulicích Záhřebu neuslyšíte automaticky, že se jedná pouze o bandu kriminálníků. BBB jsou organizací, která není bez vlivu. Mají podporu i z různých vlivných míst.

Ani ona historka o tom, jak ubodali před měsícem v Athénách příznivce AEK Athény Michalise Katsourise není tak jasná, jak se na první pohled může zdát. Ten incident byl komplikovaný a dodnes nebyli určeni skuteční viníci, i když BBB nesou zřejmě hlavní odpovědnost. Laika možná překvapí, že se do řežby, která byla pravděpodobně dopředu domluvena, zapojili na straně Chorvatů i spřátelení řečtí ultras konkurenčního klubu Panathinaikos. Ti se samozřejmě nenávidí s AEK, a proto se spojili s Chorvaty.

Když chcete pochopit, kdo to jsou záhřebští Bad Blue Boys, budete se muset ponořit hodně hluboko pod povrch. Bude tam určitě hodně špíny, ale mnohé informace vás překvapí. Ovšem v každém případě tušíte správně. S těmi hochy opravdu není legrace a na svou špatnou pověst jsou patřičně hrdí.

Táhne se to s nimi dlouho. Už v roce 2011 se dostali do seznamu 16 hardcore chuligánských ultras, s nimiž není dobré si zahrávat. Sestavil ho prestižní americký sportovní web Bleacher Report.

Začalo to v 80. letech

Vznikli ale mnohem dříve, v polovině 80. let, tedy ještě pár let před tím, než se rozpadla Jugoslávie. Název si prý vypůjčili z filmu Bad Boys z roku 1983, v němž poprvé zazářil Sean Penn. Ale v tom rozpadu země za pár let taky sehráli svou roli.

Ve znaku mají buldoka s ostnatým obojkem a jako hymnu rockovou píseň místní kapely „Dinamo ja volim“ („Miluji Dinamo“). Při domácích zápasech je na stadionu Maksimir nemusíte hledat. Vždy jsou za brankou na severní tribuně. A když se rozparádí, odpalují modré dýmovnice.

Ne vždy vyvolávají jen rvačky a násilí. V listopadu 2008 byli chváleni anglickými médii za mimořádnou fanouškovskou věrnost. Na White Hart Lane v Londýně při zápase Poháru UEFA proti Tottenhamu Hotspur hlasitě podporovali svůj tým, i když prohrával 4:0.

Nebo jiný příklad. 24. února 2022 se BBB dostalo uznání a chvály po celém světě za to, že se stali jedněmi z prvních příznivců, kteří veřejně projevili podporu Ukrajině napadené ten den ruskými vojsky. Jejich členové tehdy vyvěsili ukrajinské vlajky spolu s transparentem „Podpora lidu Ukrajiny“ a skandovali „Sláva Ukrajině“. Obrázek následně sdílela na Instagramu fotbalové sekce Bleacher Report, levého obránce Manchesteru City Oleksandra Zinčenka, a vzápětí se stal hlavní fotografií v článku časopisu Time.

BBB mají vliv

Abychom je nepřechválili. Těch rvaček a zlých incidentů napáchali asi víc než dobra. V roce 2008 byla například skupina zapojena do polemiky o graffiti na zdech budovy záhřebské tramvajové vozovny, které hlásalo „Smrt novinářům, BBB ZG“. Graffiti se objevilo po smrti člena BBB po rvačce v parku Ribnjak. Média to tehdy hodila na fanoušky Dinama a tak přišla odveta. Jenže, nikdy se to pořádně nevyřešilo a dokonce sám starosta Záhřebu Milan Bandić nakonec podpořil „Zlé modré chlapce“ s tím, že byli neprávem obviněni a že celý příběh byl nepravdivý.

Už tušíte? BBB mají vliv a dlouhé prsty.

Klub a jeho fandové se výrazně zapsali do nacionalistického hnutí v roce 1990. Podle záhřebského novináře Andreje Krickoviče Bad Blue Boys byli dokonce v čele nacionalistického hnutí a nabídli podporu Franjovi Tuđmanovi (první prezident Chorvatska v 90. letech) v prvních chorvatských nezávislých volbách.

BBB se několikrát „proslavili“ i krajně pravicovými a neonacistickými symboly. V roce 2018 provedla chorvatská policie razii mezi příznivci BBB v Záhřebu, kde zabavila zbraně, pálky, pyrotechniku, kukly a munici. Jejich pokoje byly vyzdobeny symboly věnovanými Adolfu Hitlerovi a chorvatskému nacionalistovi a zakladateli extrémní fašistické ustašovské organizace Ante Pavelićovi.

Ve stejném roce obžalovali v Salcburku 14 stoupenců Bad Blue Boys za oslavování fašistického režimu ze druhé světové války.

Loni v září členové skupiny pochodovali Milánem a zdravili nacistickými pozdravy. 14 fanoušků bylo později zatčeno za držení nožů, nebezpečných nástrojů a dýmovnic. Videa zveřejněná na twitteru ze září 2022 ukázala stovky mužů, prý fanoušky Dinama Záhřeb v Miláně, jak „hajlovali“ při pochodu ulicemi.

Athénská tragédie

A teď ještě k tragickému incidentu v Athénách, při kterém byl zavražděn 29letý Řek Michalis Katsouris.

Semlelo se to před utkáním třetího předkola Ligy mistrů UEFA. Na 120 členů BBB se spojilo s desítkami členů ultras Gate 13 z Panathinaikos a dorazilo před stadion AEK Athény ve čtvrti Nea Filadelfia. Při bitce byl zabit 29letý mladík, osm dalších lidí bylo zraněno a 104 lidí (mezi nimi 94 Chorvatů, šest Řeků, jeden Albánec, jeden Němec a jeden Rakušan) bylo zatčeno. Národnost pachatele nebyla dodnes zjištěna.

Fandům BBB se podařilo dostat do Řecka navzdory varování, které řeckým úřadům zaslala chorvatská, černohorská i albánská policie. V Athénách se pak asi 150 chorvatských ultras setkalo s příznivci Gate 13 a pokračovalo na stadion AEK Athény. Tam se střetli s ultras AEK, jejichž fanouška Michalise Katsourise někdo bodnul do ruky a on poté vykrvácel. Řecká policie pronásledovala podezřelé chuligány a zatkla 105 osob, z nichž většinu tvořili Chorvaté. Plánovaný zápas musel být odložen.

Tady musíme upozornit na to, že ani ultras AEK nemají dobrou pověst a že Chorvaté naznačovali, že se řecké úřady při vyšetřování incidentu záměrně tvrdě zaměřili hlavně na občany Chorvatska. Zajímavý detail zveřejnil chorvatský týdeník Nacional. S odkazem na zprávu řecké policie napsal, že střet obou stran byl předem dobře naplánován a domluven, což bývá u takových střetů obvyklé.

Řecká policie nakonec označila za hlavní podezřelé pět mužů – jednoho Chorvata, Albánce a tři Řeky. Podle řeckého zpravodajského webu Newsita našla policie u prvních dvou nože s čepelemi 8 a 9 cm. Skupina zadržených stanula před místním soudcem a soudní jednání pokračovala celý víkend.

Největší počet zatčených chuligánů byli členové BBB ve věku kolem dvaceti let a někteří z nich byli sotva plnoletí. Podle chorvatského listu Nacional je vysoce nepravděpodobné, že by se taková skupina mladých lidí samostatně vydala na tak nesmyslnou a krajně riskantní cestu. Někdo je tedy musel organizovaně vést a případně i financovat.

Malá řecko-chorvatská válka

Zadržení šli do vazby, jenže nakonec nikomu vraždu Řeka neprokázali. Záběry střetu na videu pouze ukázaly, že byl Katsouris zasažen neznámým chuligánem do pravé paže. A to bylo všechno.

Rozhořely se velké emoce. Samozřejmě hlavně v Řecku. Když se matka Katsourise o smrti syna dozvěděla, dostala infarkt. Sedm vysoce postavených úředníků řecké policie bylo propuštěno za závažné podcenění celé situace.

Emoce přerostly téměř v diplomatický řecko-chorvatský konflikt. Na obou stranách padala silná slova.

Den po vraždě varoval řecký novinář Giorgos Mazias chorvatské turisty v Řecku, že se místní média, sociální sítě a veřejnost chystají vytvořit atmosféru netolerance vůči Chorvatsku obecně. Vyzval proto všechny Chorvaty v Řecku, aby neprozrazovali svůj původ. Mezitím byl v Athénách napaden zpravodajský tým televize rozzlobenými místními obyvateli.

Nakonec 9. srpna vydali starostové Athén Kostas Bakoyannis a jeho záhřebský protějšek Tomislav Tomašević společné prohlášení, ve kterém uvedli, že rozhodně odsuzují tento hrozný zločin, který vyvrcholil ztrátou mladého života a smutnou epizodou chuligánství, které ohrozilo životy nevinných občanů a dětí. Došli k závěru, že násilí nemá žádnou národnost a jeho jediným domovem je nenávist.

Kdo je vůdce BBB?

Později chorvatské noviny Jutarni List napsaly, že mezi zatčenými je i vůdce Bad Blue Boys, elektroinženýr Tomislav Terzić, který pracoval pro velkou společnost v Záhřebu.

Ukázalo se, že Terzić je stará známá firma. Byl na seznamu nebezpečných fanoušků chorvatských úřadů a podle všeho to nebylo poprvé, kdy se zapojil do rvačky. V dubnu 2019 byl zatčen za účast na bitce mezi Bad Blue Boys a splitskými fanoušky z gangu Torcida v kavárně v Záhřebu, kde létaly vzduchem židle a stoly. Na takových incidentech se prý podílel i Ivan K. ze Záhřebu a Dragan K., který žije ve Vídni a je jedním z lídrů fanoušků Rapidu Vídeň. Dalším podezřelým byl pětadvacetiletý Ivan Lulič, který působí jako trenér ve škole karate.

Představitelé Dinama Záhřeb se snažili od incidentu v Řecku distancovat. Jenže málokdo jim mohl věřit. Útoky BBB proti fanouškům soupeře totiž nejsou nijak neobvyklé a zápasy Dinama vždy patří do kategorie velmi rizikových.

Je snadné se na to podívat na dostupných videích na sociálních sítích. Jedno video například ukazuje komando smrti „zlých chlapců“ v Záhřebu, jak hledá fanoušky Legie Varšava. Přes 100 chuligánů oblečených v černém je vyzbrojených holemi, tyčemi a dokonce řetězy. Chodí koordinovaně se zakrytými tvářemi.