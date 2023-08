Agent největších českých fotbalových hvězd prodělal mrtvici a je v nemocnici

Paskovi je 79 let, jeho agentura ISM, kterou založil v roce 1991, zastupovala nebo zastupuje špičku českého fotbalu. K jeho klientům patřili Tomáš Rosický, Milan Baroš, kapitán současné české fotbalové reprezentace Tomáš Souček, Patrick Schick, ale také budoucnost tuzemského fotbalu Adam Hložek či Adam Karabec.

Součet částek, za které přestupovali jeho klienti do špičkových klubů v evropských soutěžích, je v Česku bezkonkurenční a pohybuje se v řádu mnoha miliard korun. Cena Paskovou agenturou zastupovaných aktivních hráčů se odhaduje na 130 milionů eur (3,25 miliardy korun).

Paskův vliv na to, kam zamíří nejžádanější čeští fotbalisté, je obrovský.

Například při dojednávání přestupu Patricka Schicka přes velký zájem italských klubů (především Juventusu) nasměroval v současnosti zraněného útočníka reprezentace do německé Bundesligy (Bayer Leverkusen), do stejného klubu prodal i sparťana Adama Hložka, přestože o něj projevovaly zájem i kluby z Premier League či z Itálie.

„Ozval se mi Paolo Maldini z AC Milan. Také jsme nad tím zauvažovali, ale říkal jsem si, že dvacetiletý kluk by to měl asi v konkurenci Girouda a Ibrahimovice velmi složité,“ popisoval Paska v loňském roce jednání o přestupu Adama Hložka. „V lednu jsme s Adamem Hložkem učinili důležité rozhodnutí. A sice, že naší primární destinací, na kterou budeme cílit, bude Německo. „S českými hráči tam v minulosti udělali řadu dobrých zkušeností. Kuka, Němec, Rosický, Koller, Berger… Nejenže to byli tahouni, ale zároveň stoprocentní profesionálové a bezproblémoví hráči,“ doplnil detaily Paska v loňském rozhovoru pro Seznam Zprávy.