Až dosud to byla blamáž. Češi narazí na soupeře, kterému jde o krk

Mohl to být úspěch slovanské vzájemnosti. Polsko a Česko si podle předpokladů a pozice v losovacích koších měly společně zajistit z kvalifikační skupiny E, která není považována za nejsilnější, postup na mistrovství Evropy, pořádané v příštím roce v Německu.

Pro domácí Polsko je to ovšem psychicky ještě náročnější. Už nemá čím případný nezdar napravit. Účastník loňského mistrovství světa v Kataru hledí do propasti.

Mohlo by se zdát, že před varšavským duelem panuje v Polsku stav maximálního nažhavení a velké motivace. Zadání vyhrát za každou cenu. Není tomu tak. „Všichni jsme soudní a jsme přesvědčeni, že Albánie a Česko svou šanci už nepustí,“ odhaluje náladu přední polský publicista Dariusz Kurowski. „Naše cesta vede přes baráž,“ upozorňuje na jednu skulinku pro třetí týmy ve skupině, která je ještě propojena s Ligou národů.

To však neznamená, že zápas proti slovanskému rivalovi domácí borci vypustí. „Jsou to velcí patrioti a bojovníci,“ upozorňuje se znalostí místní mentality bývalý československý internacionál Petr Němec, jenž přes 20 let působil v roli trenéra v polských klubech na všech úrovních.