Kvalifikace o Euro vrcholí. První úkol: neprohrát večer v Polsku

Ostudná prohra v Albánii a následně jen upachtěné domácí vítězství nad Faerskými ostrovy. 1:0, gólem z penalty… Nad těmi výsledky kroutí celý fotbalový národ hlavou, sváděly by k tomu, zlomit nad reprezentací hůl. Ale pořád se to dá napravit.

Momentálně jsou zraky všech fotbalových fanoušků upnuty k večernímu zápasu v Polsku, ten ale o postupu či nepostupu Čechů na EURO ještě nemusí rozhodnout. Bylo by dobré v Polsku neprohrát. A alespoň stejně pak bodovat v úterý s Moldavskem.

Dva body z posledních dvou zápasů jsou jízdenkou na šampionát do Německa.

Jinak jdou do baráže a ta by pro ně byla hodně těžká. Je jasné, že české reprezentanty večer ve Varšavě nečeká nic snadného. A možná ani hezkého.

Nepříznivý a přiznejme i překvapivý vývoj v naší kvalifikační skupině teď Poláky motivuje na maximální úroveň. A není žádným tajemstvím, že prohrávat s Čechy Poláci moc neumějí. Ani kdyby o nic nešlo, rivalita je veliká. Mimochodem, Robert Lewandowski je zdráv a připraven k zápasu. „Vím, že na přímý postup na Euro už máme jen teoretickou šanci. I tak to ale pro nás bude důležitý zápas. Vítězství může pomoci vybudovat něco dobrého do budoucna, abychom se dostali zpět na trať a vybudovali morálku v týmu. Tak k tomu přistupuji. Uděláme vše, co bude v našich silách,“ řekl kanonýr polským novinářům.