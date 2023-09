Fotbalista, který má Česko zakázané. Hašek našel nové angažmá

Dokonce při angažmá v tureckém klubu se provalilo, že pro psychické potíže netrénuje. Pak přišly sice další kluby, ale pořád se nedokázal přeměnit v klíčovou postavu mužstva, kterou by si vedení přálo v kádru udržet.

Nyní se upíná k druholigovému řeckému klubu Makedonikos Neapoli, který sídlí poblíž Soluně, kde podepsal jednoroční kontrakt. „Jsem šťastný, že jsem tady,“ vyjádřil se český záložník pro klubový web. „Doufám, že se mi v Řecku bude líbit, ale také budu rozdávat radost do celého klubu,“ nachází znovu motivaci. Lidem, kteří zde pracují, fanouškům, prostě všem. Chtěl bych, aby tady byli šťastní všichni kolem mě. Doufám, že v tomto směru pomůžu jak svými fotbalovými schopnostmi, tak svou osobností jako člověk,“ přijímá angažmá na Balkáně jako novou životní výzvu.

Stihl tak pouze tři ligové zápasy. „Těžko hodnotit jeho polské angažmá, když se představil v tak málo zápasech, a to ho ještě trenér Marek Saganowski poslal na hřiště na pár minut v konci střetnutí,“ zamýšlí se uznávaný polský novinář Dariusz Kurowski.

V lednu 2020 Hašek odmítl odcestovat se Spartou na soustředění do Španělska, ta ho za to přeřadila do B týmu. Později následovala hráčova výpověď. Obě strany se obviňovaly z porušení profesionální smlouvy, z poškození svých práv. K dohodě na narovnání vztahů nedošlo, případ přešel k arbitrážnímu řízení.