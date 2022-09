Fotbalová legenda Vladimír Šmicer vzal druhou práci. Taxikaří

Jak tak o tom přemýšlím, máme toho s řidičem Vladimírem Šmicerem dost společného. Jsme zhruba stejně staří, vždy nám to oběma šlo lépe směrem dopředu, dali jsme pár důležitých gólů a v sezoně 1990/91 jsme oba hráli za A dorost na sousedních hřištích v pražských Vršovicích. Já za Vršovice 1870 a on za Slavii Praha. Jen on se potom posunul do ligového áčka Slavie, s nímž vybojoval v roce 1996 po téměř půlstoletí ligový titul, a já do soutěží malého fotbalu na zaprášených pražských hřištích.