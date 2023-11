Fotbaloví fanoušci AS Řím pochodovali Prahou. Zasahovali těžkooděnci

Seznam Zprávy už popisovaly příběh fanouška Slavie, kterého někdo v Římě pobodal. Stovky policistů proto nejen kvůli tomuto případu dohlížely na fanoušky Říma v ulicích. Původní informace byla, že se skupina vydá ze Staroměstského náměstí metrem do stanice Želivského a poté pěšky na stadion Slavie.

„Jsem z Říma, v Praze jsem na jeden den jen kvůli zápasu. Je tady hodně policistů, ale není to problém, to je běžné. Příběh pobodaného fanouška známe, ale není to náš problém. Jsme tady kvůli zápasu,“ popisuje jeden z italských fanoušků na Staroměstském náměstí obklopen kamarády s týmovou šálou kolem krku.