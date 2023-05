Hrát se nemůže. Káďa zasedl míč!

Letošní finále MOL Cupu, druhé nejvýznamnější domácí soutěže, má vykalibrovaný náboj v tom, že se zároveň střetávají jediní uchazeči o mistrovský titul. To nebývá každý rok.

Ale v dobách, kdy pražské kluby naprosto dominovaly celému českému fotbalu, za první republiky, takových soubojů bylo hodně. I několik za rok, téměř v každé soutěži, do které se přihlásily. A samozřejmě vytvářely neopakovatelné příběhy.

Spustil ho pokutový kop, který nařídil ve prospěch Slavie obrovitý rozhodčí František Cejnar, unikátní to postava českého fotbalu v tomto období, za Pernerův výšlap na Šoltyse.

„Perner ani muk, dokonce donesl míč na značku pokutového kopu,“ rozpřádá zápletku spisovatel Vítězslav Houška v kultovní knize Železná Sparta (nakladatelství Olympia, rok vydání 1966). „Hochman se už začal v brance krčit do střehu a Svoboda se rozebíhal k exekuci. Ale v té chvíli kapitán Sparty Káďa začal proti Cejnarovu nařízení reptat, respektive dotazovat se rozhodčího. Jaké že pohnutky ho přiměly k vyslovení tak závažného rozhodnutí,“ pokračuje Houška v popisu situace.

Popis jakékoli sporné situace v derby pražských rivalů má vždy dva pohledy, podle toho, z kterého tábora fanoušků vychází. A to platí, i když je nabízí jeden autor.

Zasednutý míč před provedením pokutového kopu soupeře, věc jistě ojedinělá, ale i na ni pravidla – v dnešní podobě a výkladu – pamatují. „Pokud by hráč zasedl míč a odmítal nechat provést pokutový kop, rozhodčí mu udělí žlutou kartu za nesportovní chování,“ vysvětluje předseda pravidlové komise české fotbalové asociace Jiří Kureš. S dovětkem, že tehdy se karty neukazovaly, napomínání přicházelo slovně.

Pakliže by nedošlo k nápravě, přichází následný trest: druhé napomenutí a vyloučení. V roce 1928 opět slovní. „A vyzvání, aby hráč opustil hřiště,“ připojuje Kureš. A souhlasí, že doba stanovená na uposlechnutí výzvy jsou dvě minuty, dokonce je tento časový úsek uveden v pravidlech.

Kdyby se nadále zdráhal… „Osloví kapitána, v tomto případě to byl však samotný viník, nebo vedoucího mužstva a s jejich pomocí se tak stane. Neumím si představit, že by k tomu nedošlo,“ věří Kureš, že by případ už dál negradoval. A kdyby přece… „Ukončí utkání, vyčerpal všechny možnosti,“ uvádí Kureš.