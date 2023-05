Velké riziko na Letné. Stadion Sparty z půlky obsadí slávisté

Policisté budou dohlížet i na pochod slávistů, který by měl vyrazit po šestnácté hodině z náměstí Republiky přes Štefánikův most a Letenským tunelem na Letnou. Ke stadionu Sparty by měl průvod dorazit v době odpolední dopravní špičky kolem páté hodiny. Řidiči by se na to měli připravit, upozorňuje policie.