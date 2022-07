Notičky: Letní inventura v panoptiku hříšných lidí světa fotbalového

Proslýchá se, že už by se konečně mělo blížit vyústění policejního vyšetřování kauzy Dezinfekce. Policie v zásadě zkoumá, zda vyvedení 9,89 milionu korun z pokladny FAČR za protiplnění, které svým rozsahem výši této sumy neodpovídalo, bylo jen nedopatřením, nebo vědomým tunelováním. Nutno dodat, že se peníze za neprovedenou dezinfekci fotbalových kabin do fotbalové kasy vrátily, když to celé Revizní a kontrolní komise FAČR rozkryla a odhalila.