Klenot se proměnil ve šmuk. Zázračný talent hledá nové štěstí v Barceloně

V prosinci 2019 probíhá slavnostní vyhlášení ankety Golden Boy italského listu Tutto Sport, v níž novináři vybraných médií vybírají nejlepšího hráče Evropy do 21 let. Zlatého hocha. Trofej přebírá dvacetiletý portugalský zázrak João Félix. Po boku sličné snoubenky pózuje fotografům, vše je zalité sluncem.

V srpnu 2017 vstřelil první gól v nejvyšší portugalské soutěži při remíze 1:1 se Sportingem, čímž se stal nejmladším hráčem, který skóroval v lisabonském derby. V dubnu 2019 zaznamenal hattrick v Evropské lize při výhře 4:2 proti Eintrachtu Frankfurt, ve věku 19 let a 152 dní se stal nejmladším střelcem, jemuž se to podařilo.

Úspěchy: držitel trofeje Golden Boy- nejlepší fotbalista Evropy do 21 let, vítěz Ligy národů 2019, mistr Portugalska 2018/2019, mistr Španělska 2019/2020.

Přepisoval anály, ničil obrany soupeře. Do sekretariátu slavné Benfiky přicházela jedna nabídka za druhou. Naopak v kanceláři FC Porto si rvali vlasy. Félix vyrůstal totiž v akademii Draků, kde strávil skoro sedm let. Jenže trenéři usoudili, že není dost dobrý.

Jenže přechod do úplně jiného systému se nepovedl. „Atlético, kde argentinský trenér Diego Simeone vyžaduje tuhou disciplínu, až bezduché plnění taktických úkolů a vychází ze zabezpečené obrany, to nebyla pro něj nejlepší volba,“ prohlašuje vyhlášený český odborník na talenty Jan Říčka.

Po období hledání, kdy se portugalský mladík moc netrefoval do herního stylu, který by mu vyhovoval - spíš si ho mylně vybírali funkcionáři či trenéři a nutili do něčeho, co mu nebylo vlastní –, přišla spása v podobě hostování v Barceloně.