Nedvěd skončil ve vedení Juventusu, jemu ale nikdo nic vyčítat nebude

Miláček fanoušků Juventusu Turín, český stříbrný medailista z Eura 1996 v Anglii a držitel Zlatého míč francouzského časopisu France Football pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2003 Pavel Nedvěd už není viceprezidentem turínského klubu.

Nové vedení odvolalo kompletní představenstvo pro podezření z falšování účetnictví. Grande Paolo a výkonný ředitel Maurizio Arrivabene se vzdali funkcí na mimořádném zasedání správní rady. Skončil rovněž dnes už bývalý boss klubu Andrea Agnelli, který seděl v čele dvanáct let.

Italský tisk označil tuto událost za zemětřesení.

Vězení nehrozilo

Italské úřady obvinily vedení Juventusu z falšování účetnictví už loni, ale letos v dubnu byli všichni statutární zástupci italským soudem zproštěni viny. V říjnu se však vyšetřování opět obnovilo, kromě Nedvěda se týkalo dalších čtrnácti funkcionářů.

Důsledky aféry mohly být však mnohem horší. Italská justice původně klasifikovala počínání funkcionářů jako trestné činy, viníkům hrozilo vězení. Nedvědovi by se však i při prokázání, že došlo k porušení zákona, mělo podle odborníků podařit odsouzení vyhnout.

Přímo na falšování účtů se totiž nepodílel. „Byl pouze viceprezident a neměl velký vliv, spíše žádný, na finanční a přestupovou politiku klubu, to si řídil přímo prezident Andrea Agnelli a personální ředitel Fabio Paratici, který teď pracuje pro anglický Tottenham Hotspur,“ rozkrýval pozadí novinář Massimo Franchi, šéf fotbalového oddělení turínského listu Tutto Sport. „Grande Paolo by do vězení z objektivních důvodů nešel,“ tvrdil od počátku.

Vysvětlil také, proč tak funkcionáři činili. „Při koronavirové pandemii chyběly příjmy z návštěv na utkání, přitom platy největších hvězd byly astronomické,“ připomenul Franchi finanční náročnost pokrýt mzdy výrazných individualit. „Ronaldo 31 milionů eur ročně, De Ligt jedenáct, trenér Massimiliano Allegri devět, Dybala, Ramsey a Arthur sedm atd.,“ vypočítal příjmy hvězd, z nichž už některé v kádru nejsou. „Museli vymyslet trik, jak zůstat nad hladinou…“ upozornil Franchi.

Trestní oznámení na Juventus podala společnost Codacons, která se zabývá ochranou spotřebitelů. „Její záměr bylo poslat Juventus do druhé ligy, zápasy by tím byly označeny jako zfalšované. Pokud by se tak stalo, měli by diváci právo na vrácení peněz za vstupné,“ objasnil Franchi zájem žalobce.

A Juventus nebyl jediný, kdo takto postupoval. Podezření čelili rovněž bossové Interu Milán, v prosinci loňského roku policie důkladně prohledala účetnictví. Letos v dubnu však italský soud návrh potrestat za finanční machinace jedenáct klubů a šest desítek funkcionářů zamítl.

Stará dáma se nepouští

I když se obvinění vyhnuli trestnímu stíhání, všechno zdaleka v pořádku nebylo a nyní funkcionáři Juventusu Turín nesou za své počínání důsledky. Skončili.

Nedvěd si však i přes rezignaci uchová velké sympatie fanoušků. „Pavel je idol fanoušků, protože v roce 2006, kdy Juventus pro korupční jednání ze Serie A sestoupil, klub neopustil a pomohl mu zpátky k návratu. Jemu nikdo nic vyčítat nebude,“ upozornil Franchi, že má česká legenda v Itálii stále pevnou pozici.

Kdo je Pavel Nedvěd Držitel Zlatého míče France Footballu pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2003. Stříbrný z Eura 1996, bronzový z Eura 2004. Také účastník Eura 2000 a MS 2006. Za českou reprezentaci absolvoval 91 startů, nastřílel v nich 18 gólů. Mistr Česka, Itálie, vítěz PVP, anket Sportovec roku a Fotbalista roku. Pelé ho v roce 2004 zařadil mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů.

Korupční skandál byl odhalen v květnu 2006 na základě policejních odposlechů telefonních hovorů a týkal se ovlivňování výsledků utkání v nejvyšší italské fotbalové soutěži Serii A. Kromě toho bylo vyšetřováno také několik fotbalistů za nelegální sázení na výsledky fotbalových duelů.

Skandál vyšel najevo v souvislosti s vyšetřováním dopingu v Juventusu. Státní zástupce v Turíně nařídil odposlechy funkcionářů. Nahrávky telefonních hovorů generálního manažera Luciana Moggiho s několika lidmi působícími v italském fotbale během ročníku 2004/2005, které uveřejnila i italská média, prozradily, že došlo k nedovolenému ovlivňování zápasů, nelegálnímu sázení a falšování účetních záznamů.

Sportovní tresty byly tvrdé. Juventus přišel o dva mistrovské tituly (2004/2005 a 2005/2006), nezúčastnil se Ligy mistrů, navíc sestoupil do druhé ligy s penalizací devíti bodů do ročníku 2006/2007. Některé opory z klubu odešly – francouzský stoper Lilian Thuram, švédský střelec Zlatan Ibrahimovic či kapitán mistrů světa 2006 obránce Fabio Cannavaro – jiné ovšem zůstaly a pomohly i přes bodový hendikep k rychlému návratu zpět do Serie A.

Kromě italských mistrů světa 2006 brankáře Gianluigi Buffona a hbitého záložníka Alessandra Del Piera či francouzského střelce Davida Trézegueta, mistra světa 1998, i český legionář, který přišel do ‚staré dámy‘, jak zní přezdívka klubu, v roce 2001 z Lazia Řím a stal se jednou z nejvýraznějších postav v historii.

K uniknutí z druholigového očistce přispěl jedenácti góly, které mu chybějí, aby se stal právoplatným členem Klubu ligových kanonýrů týdeníku Gól, tedy ke stovce zásahů v nejvyšší ligové soutěži. Zastavil se na čísle 99…