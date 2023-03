Pařil se slečnami, byl i nezvěstný. Český trenér krotil polskou legendu

Pokud by umístění v prestižní anketě Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa (do roku 1994 Evropy) francouzského časopisu France Football mělo být měřítkem pro věhlas fotbalisty, tak je za polskou historickou jedničku pokládán současný kanonýr Robert Lewandowski, jenž v roce 2021 skončil druhý za Lionelem Messim.

Kazimierz Deyna pochází ze severu země, do Legie Varšava, do snad nejslavnějšího polského klubu, přišel v roce 1966 z LKS Lodž, v devatenácti letech. S nálepkou obrovského talentu. V té samé době mužstvo převzal český trenér Jaroslav Vejvoda. Pro oba spojení přímo osudové.

Pro Legii Varšava se stal Deyna nedotknutelnou modlou, o čemž svědčí i to, že jeho dres s číslem 10 byl zavěšen do Síně slávy a vyřazen z kolekce pro hráčskou kabinu, nikdo ho už na sebe nenavlékne. Bylo by to zneuctění klubové svátosti.