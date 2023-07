Pletli si ho s hvězdou Semaforu. Segmüller byl střelec důležitých gólů

„Čekal jsem to, naděje nebyly skoro žádné,“ přijal informaci o úmrtí Roberta Segmüllera s odevzdaností jeho bývalý spoluhráč ze Slavie Ivo Lubas. „Potýkal se s krvácením do mozku, většinou nebyl ani při vědomí, manželka Milena si ho na poslední dny vzala domů,“ věděl, jak vážný je zdravotní stav kamaráda. „Naše rodiny měly k sobě blízko, navštěvovali jsme se i po skončení kariéry,“ prozrazuje.

Důvod byl neradostný. „V březnu mám jít na operaci a nechci se nakazit,“ přiznal. A také prozradil, že ho čeká vážný zákrok. „Našli mi nějaký nádorek a že to musí ven,“ pravil posmutněle. „Půjdu pod kudlu. Jsem z toho nějak přepadlý, nevíte, co bude, když vás otevřou,“ obával se nejhoršího.

Do Slavie přišel z druholigového klubu VCHZ Pardubice v roce 1973. „Kapitán týmu Honza Mareš, který také prošel pardubickým fotbalem, se mě ptal, co takový stařec chce v mužstvu pohledávat,“ vybavoval si Segmüller přijetí v Edenu.

Segmüller měl rozjezd ovšem poněkud komplikovanější, pro vrozenou vadu – šelest na srdci – mu lékaři odmítali udělit povolení zdravotní způsobilosti do registračního průkazu. Oficiálně mohl proto zrzavý mladíček začít hrát fotbal až od 15 let.

Kariéra pozvolná, avšak s hodně hodnotným vrcholem. Segi, jak zněla jeho všeobecně uznávaná přezdívka, se stal údernou silou Slavie Praha, která v polovině 70. let patřila k ozdobám federální ligy. „Segi nebyl bůhvíjaký technik, do kombinace nic moc,“ rozebírá bývalého spoluhráče Mareš. „Ale na pravém křídle František Veselý, vlevo Dušan Herda, posílali mu parádní centry před branku a on je uklízel. To on uměl,“ připomíná Mareš dva mistry Evropy 1976, kteří poskytovali pardubické posile servis.