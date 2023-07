Slávisté v Lize mistrů. Proč loví Benfica Lisabon zrovna ve Vršovicích

Tři hráči v kádru portugalské fotbalové chlouby Benfiky Lisabon, dvojnásobného vítěze Poháru mistrů evropských zemí 19960/1961 a 1961/1962, kteří prošli Slavií Praha. Je to jenom náhoda?

„Jen se to tak sešlo,“ nevidí v tom nějakou pevnou zákonitost Martin Krob, hráčský agent poslední posily Davida Juráska. „Ale je to ocenění práce slávistického týmu, zejména trenéra Jindřicha Trpišovského,“ uznává bývalý ředitel pražského klubu.

Rovněž portugalská strana nezpochybnitelný fakt, že vedení Benfiky Lisabon dvakrát po sobě sáhlo za vysoké – z určitého pohledu rekordní – odstupné do českého týmu, vnímá jako přinejmenším zvláštní. „Něco na tom je,“ hloubá uznávaný fotbalový publicista Manuel Quieroz, jehož komentáře pro portský list O Jogo jsou hodně vyhledávané.

„Náhoda to asi není,“ přemítá. „Ale jak si to mám vysvětlit? To se neodvažuju,“ ponechává si odstup.