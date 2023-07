Extrémní talent příliš spěchal. Ligu hrál už v 15, teď musí končit

K osmadvacátým narozeninám si sám nadělil dárek, o který by za těchto okolností nikdo nestál: konec kariéry.

„Bohužel, kariéra se nachýlila ke konci, zdravotní komplikace jsou veliké, neumožňovaly mi být v každodenním fotbalovém procesu na sto procent tak, jak bych chtěl,“ vzkázal Dominik Mašek fanouškům při videorozhovoru na klubovém webu FK Příbram. „Zdraví mě zastavilo a v tento moment s profesionální kariérou končím. Jestli to je definitivní, netuším, ale v tento moment končím,“ rozloučil se.

Hosté poněkud překvapivě vedli 2:0 a v 83. minutě došlo k historické události. Střelce prvního gólu Zdeňka Koukala vystřídal věkově ještě mladší dorostenec – odchovanec klubu Dominik Mašek. Bylo mu 15 let a 322 dnů a stanovil rekord v celé historii nejvyšší soutěže, který nebyl překonán a těžko se to někomu podaří.

Nešlo však o cílenou atrakci, účelový zápis do kroniky. „Dominika jsem znal od žáčků – znal jsem i jeho tátu – a věřil jsem v jeho schopnosti, “ obhajuje své rozhodnutí trenér Kopač. „Vzali jsme ho do mužstva, připravoval se s námi, věděl jsem, že už v tomto věku na ligu má,“ zdůrazňuje. „Vůbec jsem se o něj nebál,“ prohlašuje.

Uvědomoval si, jaké se v patnáctiletém klukovi skrývají fotbalové schopnosti. „Byl to obrovský talent,“ opakuje Kopač.

Na podzim 2011 Mašek ještě stále střídal dorostenecké soutěže s dospělými, v první české lize si připsal další tři starty. V lednu 2012 přestoupil do slavného německého klubu Hamburger SV, kde cítil větší možnosti k rozvoji.

Slavnou Bundesligu neokusil, začal mít potíže s koleny, přišly i operace. „Já vím, že soudit něco po letech je jednoduché, ale podle mého se mělo ještě počkat,“ říká na toto téma trenér Kopač. „Dominik spíš potřeboval se mezi dospělými oťukat, nabrat zkušenosti, vyspět, pochopit, co fotbal mužů obnáší,“ probírá. „Technické schopnosti měl, ale tělo ještě nebylo na takovou zátěž připraveno,“ domnívá se.

Seznam Zprávy mapují osudy fotbalistů, kteří ve své době byli výjimeční. Reprezentanti, šampioni, lídři. Co dělají dnes?

Nejlepší volbou nebyl asi ani německý fotbal. „Je hodně silový, tam se to mydlí od podlahy, důraz jde až za hranice, pro Dominika to nebylo to nejlepší,“ rozebírá Kopač.