Příšerný asketa. Legenda Slavie si každé ráno dala lžičku medu

Je tomu skoro už patnáct let, co František Veselý na tribunu v Edenu neusedá a nevybíhá k exhibičním duelům. Ale slávisté cítí, že je pořád klubu nablízku.

Chlubí se zlatou medailí z evropského šampionátu 1976 v Jugoslávii, do reprezentačního výběru dostával pozvánky dvanáct let. Na takové období je 34 zápasů poměrně málo, nepatřil mezi stálice československého mužstva.

Ovšem když byl povolaný a dostal se na hřiště, stálo to za to. Byl hráčem velkých zápasů. O tom svědčí i jeho tři góly. Poměrně málo, ale všechny měly pekelně silnou hodnotu.

Stejně jako ostatní hráči zlaté generace toužil po zahraničním angažmá, po pravém profesionalismu včetně odpovídajících odměn, které by mu umožnily důstojný život po skočení kariéry. A možnost tu byla: zajímal se o něj americký New York Cosmos.

Zahrál by si po boku takových hvězd jako byli Pelé, Franz Beckenbauer, Carlos Alberto či Johan Neeskens. Komunistický režim nacházející se v období normalizace ho do země největšího imperialistického nepřítele však nepustil. „Franta byl z toho hodně zdrcený,“ prozradil jeho spoluhráč ze Slavie, rovněž mistr Evropy 1976 Dušan Herda.

O totéž se pokusil i vnuk evropského šampiona Daniel. „Naštěstí nejsem František, to by ještě scházelo,“ pochopil i on, jak je těžké nastupovat v červenobílém dresu se jménem Veselý na zádech. V ročníku 2011/2012, kdy Slavia nebyla v dobré finanční kondici a lepila kádr, jak se dalo, nastoupil do pěti zápasů a vstřelil jeden gól ve vršovickém derby.