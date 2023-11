Slavia vymyslela, jak zastavit neubránitelného obra

Byly to souboje, které zvedaly slávistické fanoušky ze sedadel a vyvolávaly v nich hlasité projevy nadšení. Kdykoli 191 centimetrů měřící a 94 kilogramů vážící obr narazil na některého slávistického zadáka a neuspěl, ozýval se Edenem obrovský aplaus a fanoušci doslova šíleli.

A o míč ho obírali, prostor mu zhušťovali, průrvy na přihrávku spoluhráčům ucpávali i další – Lukáš Masopust, Oscar Dorley, David Douděra. Bylo to kolektivní dílo, které ochozy náležitě cenily.

Trenér Jindřich Trpišovský své svěřence na třicetiletého bořiče obran náležitě připravil. „Takticky jsme hráli opravdu dobře,“ pochvaloval si po zápase kapitán Bořil. „Zavírali jsme ho, soupeř to často hraje právě na něj,“ uvědomovali si všichni, jakou má Lukaku v týmu pozici. „Je hrozně silný hráč, proto jsme věděli, že bude sklepávat míče na ostatní. Zdvojovali jsme ho, proto se prakticky k ničemu nedostal,“ zdůraznil vůdce slávistického kolektivu.

Stál proti nim jeden z nejlepších útočníků světa, rekordman belgického reprezentačního týmu se 79 (!) zásahy ve 112 střetnutích. „Zažil jsem ho v zápasech, kdy skóroval, proto vím, jaká je to kvalita,“ dokládal Bořil.

Navíc Lukaku není jen zakončovatel, umí i šanci připravit pro druhého. „Ve chvíli, kdy na hřiště přišel Dybala, mi problesklo hlavou, že teď to bude mazec, ale musím říct, že s kluky jsme si je zodpovědně pohlídali,“ zahlásil spokojeně splnění úkolu.

Při poznámce, že zažil zápasy, kdy Lukaku skóroval, nemusel jít Bořil ani nijak daleko do historie. Rodák z Antverp překonal slávistického brankáře v prvním vzájemném duelu s AS Řím v Evropské lize před 14 dny.

Akce byla jednoduchá. V 17. minutě už za stavu 1:0 pro domácí Mick van Buren ztratil poněkud zbytečně míč na útočné polovině, domácí přešli do bleskového výpadu, při němž míč proklouzl Holešovi mezi nohama, Stephan EL Shaarawy vysunul kolmicí spoluhráče, jehož Ogbu nezachytil, a Lukaku se prudkou ranou trefil do horní části branky. Zvýšil na 2:0 a o výhře italského týmu už bylo vlastně rozhodnuto.

A Lukaku byl nebezpečný při každém zapojení, při každém dotyku s míčem, při každé akci. „Hrají to výborně přes něj, výborně si kryje balon,“ potvrdil postřehy ostatních rumunský legionář Andres Dumitrescu, který nastoupil v Římě v základní sestavě. „Je neuvěřitelně silný, když si kryje míč, nemáte šanci,“ zdůraznil.

Nešel na protivníka silou, to při jeho tělesných dispozicích – 179 centimetrech výšky a 73 kilogramech váhy – valné vyhlídky na splnění úkolu neneslo, ale chytrostí. Před hlídaného útočníka předskakoval nebo ustupoval, když si zpracovával míč, a pak mu šel do těla, anticipoval jeho myšlenky. „David patřil k nejchytřejším stoperům, které jsem kdy poznal,“ přiznal mu tyto schopnosti trenér Trpišovský a založil na nich plán, jak Lukaka zvládnout.

Slavia Praha – AS Řím 2:0 (0:0), 9. 11. 2023, Praha, Evropská liga

AS Řím – Slavia Praha 2:0 (2:0), 26. 10. 2023, Řím, Evropská liga

I to mělo velký vliv. „Povedlo se vytáhnout emoční stránku týmu nahoru,“ vítal ji trenér Trpišovský. „Řím v obou zápasech ukázal obrovskou technickou kvalitu, bylo jasné, že bez srdce a bez emocí to nepůjde,“ uvědomoval si. „Vzpomněl jsem si na dokument o panu Mourinhovi, kde říkal, že s hodnými kluky nic nevyhrajete,“ nechal se inspirovat i trenérem soupeře.

Poznal ho i jako člověka. „Tehdy začínal, bylo mu 17 let, mladíček,“ vzpomíná. „Ale bylo poznat, že je to nadprůměrný hráč, i když nikdo nevěděl, kam se posune, jak bude v kariéře postupovat. Každopádně bylo zřetelné, jaký má obrovský talent. Taky si ho v klubu patřičně hýčkali a vyplatilo se jim to,“ rozkrývá Vlček jeho kariéru. „Neskutečný útočník, vyhlášený střelec,“ předkládá výstižnou charakteristiku.

Vztahy bývalých spoluhráčů, přestože věkový rozdíl činí 17 let, nevychladly. „Když jsme přijeli v září 2019 se Slavií na Ligu mistrů na Inter Milán, přišel za mnou a bavili jsme se,“ prozrazuje Vlček. „Přitom nemusel, je nyní hvězda světové svítivosti,“ rozebírá. „Potěšilo mne, že si vzpomenul, že jsme spolu někde byli. Kdyby mě přehlédl, neměl bych mu to za zlé. Tolik zápasů jsme spolu zase neodehráli,“ připouští. „Známka toho, že je to skromný, usměvavý kluk,“ vyzdvihuje Belgičanův charakter.