Česko má víc fotbalových šampionů. Přibyli i dva z Bělehradu 1976

Do Síně slávy českého fotbalu jsou totiž uváděni nejen jednotlivci, ale i celé kolektivy. ‚Zlatí hoši z Říma‘, kteří přivezli z mistrovství světa 1934 v Itálii stříbrnou medaili, do ní vstoupili v roce 2013, o tři roky dříve jejich stříbrní následovníci z mistrovství světa 1962 v Chile, zlatá parta trenérů Václava Ježka a Jozefa Vengloše z evropského šampionátu 1976 v Jugoslávii se toho dočkala v roce 2015.

Označení medailisté nemělo vypovídající hodnotu, neboť se dříve dekorovali jen účastníci finále, přičemž do mistrovství světa 1970 v Mexiku se nesmělo střídat. Takže z množiny úspěšných by byli vyšoupnutí i hráči, kteří sice prošli celým šampionátem, ale k vrcholu je nepustilo zranění či jiná okolnost. To postihlo například slávistického obránce Jana Lálu na světovém šampionátu 1962 v Chile.