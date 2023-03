Detaily o dlužníku Hlouškovi. Bankrot vyhlásil, aby rodiče nepřišli o dům

Vysvětlení nemá. „Adam byl dlouho sám, neměl partnerku. Jestli to mohlo něco znamenat?“ ptá se sám sebe. „A je mi jasné, že když odešel do Slavie a potom do Německa, vydělával velké peníze,“ naznačuje Cakl.

Už několik let funguje projekt Čistá hlava, který spustila Česká asociace profesionálních hráčů. Snaží se pomocí odborníků pomoct fotbalistům, kteří se dostali do psychických potíží.

Psychiatr Randák je přesvědčen, že měl Hloušek tento krok učinit. „Určitě bychom mu pomohli, nemuselo by to dojít tak daleko,“ ubezpečuje. „Je to velká škoda,“ vzkazuje vlastně všem, kteří se dostanou do podobné situace, aby se nebáli svěřit se do rukou odborníků. „Člověk se nezbaví toho, o čem mlčí,“ je základní heslo projektu.