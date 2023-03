Zařídil si dvě červené za 7 minut. Jak je těžké „uklidit“ fotbalistu

Případ zkušeného fotbalisty Martina Filla otevřel zajímavou a dosud nepříliš probíranou otázku: může si klub dovolit potrestat profesionálního fotbalistu sesazením mezi amatéry?

Vedení fotbalového klubu Zlín vyřadilo z kádru jednoho z nejzkušenějších hráčů, které má, Martina Filla. Fillo teď trénuje individuálně.

Ze sportovního hlediska to vypadá jako logické a docela pochopitelné rozhodnutí. Sedmatřicetiletý bývalý reprezentant, jenž by měl být oporou a mladším spoluhráčům vzorem, své mužstvo zbytečnými vyloučeními oslabil.

Obě střetnutí, v nichž Fillo rekordně rychle dostal červené karty, početně oslabený Zlín prohrál. Doma podlehl Spartě 2:3, na půdě Slovácka padl 0:3. Přitom ke všem zákrokům – dvě napomenutí žlutou kartou proti Spartě a přímá červená v duelu se Slováckem – došlo ve středu hřiště, nezachraňoval tak zoufalým zákrokem nebezpečnou situaci.

U tak zkušeného hráče nepochopitelné a nevysvětlitelné zkraty, navíc opakované. Za přečiny v utkání se Spartou mu disciplinární komise zastavila činnost na jeden zápas (zároveň přidala druhý za nasbírané čtyři žluté karty), za úlet proti Slovácku pak dokonce na pět. Přitěžující okolností bylo, že šlo o opakované prohřešky.

V boji o záchranu přichází mužstvo o hráče s mnoha potřebnými zkušenostmi, navíc v jeho věku s nízkou perspektivou pro příští roky.

Rozezlený Vrba

Neomluvitelné zkraty vytočily trenéra Pavla Vrbu, který přišel do rodného kraje s cílem Zlín v lize zachránit. Na Filla při své misi spoléhal, zná ho dobře ze společného působení ve Viktorii Plzeň, dobyli spolu dva mistrovské tituly. „To, co udělal, je možná světový rekord,“ vyjádřil podiv nad počínáním svého svěřence v utkání se Spartou.

Fillo na hřišti vydržel jen čtyři minuty. V 82. minutě vystřídal gruzínského legionáře Čanturišviliho při snaze dohnat sparťanský náskok, po dvou žlutých kartách, které uviděl během šedesáti vteřin, se rychle poroučel z trávníku. „Takto zkušený hráč to v tolika letech nemůže udělat. I kdyby byl přemotivovaný, takto ublížit mužstvu nemůže,“ neměl trenér Vrba pro počínání sedmatřicetiletého veterána sebemenší pochopení.

Po odpykaném trestu mu dal však důvěru proti Slovácku, Fillo nastoupil v základu. Po čtyřech minutách šel však za surový zákrok na stopera domácího týmu Hofmanna ven. Rozhodčí mu sice nejprve ukázal jen žlutou kartu, ale po zhlédnutí videa svůj verdikt upravil – vyloučení!

Trenér už nechápal vůbec. „Martin by to měl vysvětlit,“ volal hráče k odpovědnosti. „Věřili jsme tomu, že je to zkušený hráč a tyto zápasy zvládá. Že se dokáže vyhecovat, mužstvu pomoct. Bylo to však právě úplně naopak,“ kroutil hlavou.

Neuměl si situace přebrat. „I když se v týdnu jasně bavíme o tom, že nás čeká vyhecované utkání a že nesmíme dostat žluté karty, a on hned udělá toto. Mám na to svůj názor, ale byl to jeho blikanec,“ připomněl Vrba. „Je to špatně vůči hráčům, kolektivu, klubu. Tomu nerozumím,“ připojil.

A vyzval vedení, aby se k Fillovým opakovaným selháním rázně postavilo. „Musíme to řešit, protože to není normální,“ zlobil se Vrba a nechtěl nechat pochybení hráče bez následků.

Vyřazení z kádru

Vedení Trinity Zlín hráčovy prohřešky nenechalo bez povšimnutí. „Budoucností Martina Filla v klubu se zabýváme a společně řešíme. Vzhledem k charakteru trestu a jeho výši se hráč připravuje individuálně za přítomnosti asistenta,“ zněl první oficiální výstup na twitteru.

Šlo spíš o výzvu k uklidnění než vysvětlení, jaký bude sportovní osud hráče. „Momentálně je před námi reprezentační pauza a zbytek týmu se soustředí na další, pro náš klub důležité zápasy,“ stálo v prohlášení.

Reprezentační přestávka skončila, Zlín čeká další významný duel doma s Českými Budějovicemi. Samozřejmě bez Filla, který má zastavenou činnost. A co se týče jeho budoucnosti, ale i přítomnosti, smlouva mu končí v létě, není nic nového.

Zástupci klubu se více vyjadřovat k Fillovu případu nechtějí. A hráči to mají podle smlouvy vysloveně zakázáno, ke svému osudu tedy mlčí i postižený.

Profesionální smlouva

Právě profesionální smlouva uzavřená mezi hráčem a klubem vnáší do jeho případu ještě mnoho otázek. Podle ní má povinnosti, ale i práva, které musejí respektovat obě strany. Důvodem pro rozvázání podepsané dohody je pak její výrazné porušení.

Jestliže se provinilec připravuje individuálně či byl dokonce přeřazen do B-týmu, ztrácí mnoho výhod, ze strany klubu právních závazků, které mu z ní vyplývají. A které jsou určeny k tomu, aby mohl náležitě plnit své povolání. Předně nárok na kvalitní přípravu pod vedením trenéra s profilicencí a možnost přípravy na plnohodnotný výkon. Dále pak veškeré zajištění – rehabilitace, zdravotní péče, zajištění výstroje atd.

Kdyby klub nedostál těmto závazkům, mohou být porušena hráčova práva vyplývající z profesionální smlouvy. „Z mého pohledu by přeřazení do B-týmu bylo neoprávněné. Hráč teď trénuje individuálně, ale ani to v žádném případě není v pořádku,“ vyjadřuje se Markéta Haindlová, předsedkyně České asociace fotbalových hráčů (ČAFH), která hájí zájmy fotbalistů.

Právní pomoc a ochrana

K této odborové instituci se Fillo obrátil s žádostí o radu i právní pomoc. „Ano, Martin nás oslovil,“ potvrzuje nejvyšší představitelka asociace, advokátka Markéta Haindlová.

V případu nachází mnoho sporných verdiktů. Je celkem jasné, že klub má možnost s hráčem ukončit pracovní vztah v případě závažného porušení profesionální smlouvy. Určitě mezi prohřešky patří spáchání trestného činu, nedodržení životosprávy, neplnění pokynů nadřízených a další.

Martin Fillo Narozen 7. 2. 1986, Planá

Hráčská kariéra: Sokol Košutka (1991–1994), SK Plzeň 1894 (1994–1996), Viktoria Plzeň (1996–2007), Viking Stavanger / Norsko (2008–2010), Viktoria Plzeň (2011–2012), FK Mladá Boleslav (2012), Brentford FC / Anglie (2013–2014), 1. FK Příbram (2014–2015), FK Teplice (2015–2017), Baník Ostrava (2018–2021), Trinity Zlín (2021–2023)

Česká reprezentace: 2009 (3/0)

Úspěchy : dvojnásobný mistr české ligy 2010/2011 a 2012/2013

Patří mezi ně i provinění při zápase? „U Martina šlo o faul v souboji o míč, který byl disciplinární komisí vyhodnocen jako surová hra,“ rozporuje tento důvod Haindlová. A shledává rozdíl v zákrocích, za které byla udělena červená karta. „Například u slávisty Olayinky jde o tělesné napadení, je tam zřejmý úmysl způsobit újmu,“ zdůrazňuje. „Ve finále může být sporné i to, zda má vyloučení hráče negativní vliv na výsledek utkání,“ poukazuje na případy, kdy početně oslabený tým nakonec neprohrál, či dokonce vyhrál. „Klub o přeřazení do B-týmu rozhodnout může, ale je důležité, jestli pro takový krok má oprávněný sportovní důvod,“ zdůrazňuje.

Zlínský případ je znásoben tím, že B-tým hraje na amatérské úrovni. Kdyby se tak stalo ve Spartě, ve Slavii či Olomouci, jejichž rezervy bojují o body ve Fortuna národní lize, tedy v profesionální soutěži, bylo by přesunutí hráče mnohem jednodušší. „B-tým Zlína hraje MSFL, tedy neprofesionální soutěž, a třeba i jeho tréninkové podmínky není možné považovat za odpovídající legitimním očekáváním hráče,“ upozorňuje Haindlová. „Z mého pohledu je jediným se smlouvou konformním postupem trénink s A-týmem a případně zápasy za B-tým,“ navrhuje řešení.