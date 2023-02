Kovačík dal gól slavnému PSG. Teď čeká na teplé počasí, aby mohl vyrazit do práce

Nejde o seniory, kteří si zašli na odpolední životabudič, ani o flákače. „Máme firmu na zateplení baráků,“ vysvětluje šedesátník, který má tři roku do důchodu a s obavou sleduje vládní návrhy, zda mu věk zbývající k penzi neprodlouží. „Teď v zimě zakázky nejdou, rozjede se to až na jaře,“ dodává. „A práce je dost,“ ubezpečuje.

Francouzští princové jsou zaskočeni. „Podcenili nás,“ připouští trenér tehdejšího týmu Ivan Kopecký. „Když jsme oznámili, že přiletíme dvěma letadly, psaly noviny, že přivítají klub silného ocelářského giganta z Východu, který veze tolik fanoušků,“ vzpomíná. „Ale my sehnali ‚jedna dva‘ vrtulové stroje s kapacitou 24 míst, sotva jsme do Paříže doletěli,“ směje se Kopecký i po letech.

Statečný moravský tým však počítá i výraznou ztrátu. „Jules Bocandé, takový senegalský obr, ‚naremploval‘ našeho brankáře Jardu Zápalku,“ připomíná Kovačík. „Tříštivá zlomenina lícní kosti, šili mu to, vrazili mu dráty do pusy,“ líčí těžký postih.

Do Vítkovic přijíždí další pojem: portugalské FC Porto. Výsledek stejný – 1:0, z penalty se trefuje Šourek. Kovačík neustále bortí portugalskou obranu, vydrží na hřišti do 74. minuty, kdy střídá zcela vyčerpán. V Portu však Vítkovice podléhají 0:3, slavná pouť za pohárem mistrů končí.

Kovačík patřil mezi prověřené, ve Vítkovicích působil od roku 1982. Start měl slibný, v roce 1983 mu reprezentační kouč František Havránek dal dvakrát šanci poslouchat státní hymnu, zasáhl i do kvalifikace ME 1984 ve Francii při vítězném utkání v Rumunsku 1:0. Postupně se však vytrácel.

Kopecký zavedl do mužstva pořádek. „Zakázal jsem k obědu či večeři pivo,“ odtajňuje jedno opatření. „Všichni říkali: ‚Jedno neuškodí, je na žízeň, k jídlu.‘ Ale někdo pivo nepil, dal by ho spoluhráči, ten by pak měl dvě, nebo tři a už to bylo špatně,“ uvědomoval si.