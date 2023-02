Nový objev akademie PSG. Mbappého v sestavě nahradil šestnáctiletý talent

Pro média je to možná nové jméno, ovšem fotbaloví funkcionáři už ho sledují nějakou dobu. Šestnáctiletý záložník je všeobecně považován za největší talent na světě ve své věkové skupině a v seniorském týmu PSG se už také stihl zapsat mezi střelce, když vstřelil svůj první gól za klub ve svém devátém vystoupení této sezony v Ligue 1.

Jen pro srovnání, v den jeho narození hrál jeho současný spoluhráč Sergio Ramos za Real Madrid odvetný zápas v osmifinále Ligy mistrů proti Arsenalu na dnes již neexistujícím Highbury. Kdyby byl Ramos o dvaadvacet dní starší (nebo Zaïre-Emery mladší), dělilo by je od sebe přesně dvacet let.

„Letěl ke mně míč a já jsem ve vzduchu vystřihl třicetimetrovou přihrávku na Warrena, který si míč zpracoval na prsa, jako by to trénoval každý den. Podívali jsme se na sebe s bratrancem a řekli jsme si: To není vůbec špatné!“