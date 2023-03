Za pět let budou čeští sudí skvělí, věští Příhoda. A nabízí překvapivá čísla

Jedno ví jistě: Chyby budou fotbaloví rozhodčí dělat vždycky. Radek Příhoda, předseda komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR, pochopitelně cílí na to, aby se přehmatů urodilo v každé sezoně co nejméně. Především pak těch z kategorie donebevolajících.

Berbrovská kauza prokázala, že mafiánské praktiky až donedávna křivily charakter českých rozhodčích a ve velké míře ovlivňovaly i jejich verdikty při řízení zmanipulovaných zápasů. Osvojila si je rozvětvená struktura osob, působících prakticky ve všech sférách českého fotbalu. A to i na Moravě, byť tam byla výrazně slabší nežli v Čechách. Hlavou celé té chobotnice byl Roman Berbr, tehdy český místopředseda Fotbalové asociace ČR. Jinými slovy: Celé to peklo bylo řízeno přímo ze strahovské centrály.

„Tendenčnost při rozhodování zápasů v lize nevidím. Pokud snad někdo jiný ano, měl by nám to říct. V této otázce musí mít jasno zejména kluby,“ stojí si za svým Příhoda.

„Někdy se na společném názoru neshodneme ani mezi sebou, a to pak naše hlasování skončí třeba 3:2. V takovém případě obdrží příslušná zkoumaná situace v komuniké samozřejmě to hodnocení, které převážilo. Aniž bychom ovšem my sami dokázali v komisi najít jednotný názor. Často hlasujeme 5:0, ale jsou situace, ve kterých například nemáme k dispozici zcela průkazný obrazový důkaz, že věc proběhla tak či onak,“ vysvětluje Příhoda. A to pak obvykle dostává sudí od komise za pravdu, nebo přinejmenším nebývá jeho stanovisko zpochybněno či označeno jako vadné.