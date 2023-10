Salah vydal prohlášení ke konfliktu v Gaze. Zvítězit musí lidskost

Velký rozruch vyvolalo dění kolem obránce francouzského Nice Jusefa Atála. Alžířan byl vyřazen z kádru svého týmu poté, co sdílel na svém instagramu video palestinského kazatele s projevy antisemitismu. Zaznělo například, že Bůh by měl všechny židy poslat do temnoty. Atálův zaměstnavatel a momentálně druhý celek Ligue 1 hráče suspendoval. „Hráč přiznal svoji chybu a veřejně se omluvil. Celou záležitost ale i tak bereme se vší vážností, takže jsme se rozhodli pro jeho vyřazení z kádru až do odvolání,“ stálo v klubovém prohlášení.