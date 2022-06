Slavia ukradla Spartě budoucí legendu pod nosem. Příběh prvního stovkaře

V Kroměříži to bude v sobotu událost nejvyšší fotbalové svítivosti. Na počest místního rodáka Josefa Silného se sejdou členové Klubu ligových kanonýrů týdeníku Gól, tedy bombarďáci, kterým se podařilo v nejvyšších evropských soutěžích nastřílet sto a více gólů.

Přijedou i Slováci, kteří sedmdesát let psali společnou historii.

Nastoupil k 6. pěšímu pluku do Olomouce, když mu však sparťanští fotbaloví bafuňáři zajistili přemístění k 5. pěšímu pluku na Smíchově, podrobil se subordinaci. Měl se jako fotbalová posila rudých hlásit na Letné, tam však nedorazil. Když si ho šli výboři vyzvednout do kasáren na Pohořelci, oznámil jen suše, že má už první trénink za sebou.

Rudý dres ovšem také oblékl. Když se Sparta v roce 1926 chystala na velký zájezd do Spojených států amerických, vykoupila ho ze Slavie za tehdy rekordní sumu 60 tisíc korun. Šlo o pět procent ročního rozpočtu klubu, který činil milion a dvě stě tisíc korun. Hanácký útočník tak dostál svému slibu, že posílí Spartu.

Silný dobyl jako první hráč mistrovský titul se Slavií i se Spartou. Kousek, který se podařil až brankáři Janu Stejskalovi na konci 20. století. „Nevěděl jsem, že je to něco tak výjimečného,“ přijal účastník MS 1990 v Itálii tuto informaci s tradičním stoickým klidem.

Do kroniky československého fotbalu se zapsal i jako první legionář, který se zúčastnil mistrovství světa. Šampionát v roce 1934 v Itálii byl pro československý výběr velice úspěšný, „Zlatí hoši“ došli až do finále, kde podlehli domácím hráčům 1:2 v prodloužení.

Obávaný kroměřížský střelec by se v lednu dožil 120 let. Při setkání kanonýrů bude jeho výročí uctěno tím, že se po něm přejmenuje stadion. „Každé město by si mělo vážit osobností, které v nějakém oboru něco dokázaly,“ zhodnotil přínos rodáka starosta města Jaroslav Němec. „Josef Silný svým fotbalovým umem bavil nejen celé tehdejší Československo, ale díky startům v reprezentaci i angažmá v zahraničí celý svět,“ upozornil na jeho kariéru. „Je pro mě velkou ctí, že stadion v Kroměříži ponese jméno Jožky Silného,“ přiznal Němec.