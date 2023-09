Slávistická vzpomínka na Servette. Odlet do Ženevy zrušil teroristický útok

Nikam se neletělo. „Už jsme byli odbavení, když nám oznámili, že se let ruší,“ vzpomíná stoper týmu Adam Petrouš. „Vyzvedli jsme si zavazadla, kustodi sportovní vybavení a přesunuli jsme se do Edenu, kde nám trenér Pešice připravil krátký kondiční trénink,“ popisuje, co se dělo.

Letělo se o týden později a příjemné pocity to moc nebyly, hrůzné obrazy z pádu Světového obchodního centra byly ještě v živé paměti. „Bylo to v duši,“ neskrývá Petrouš. „Napadlo mě, a určitě nejen mě, co asi prožívali cestující, když zjistili, co se děje, a došlo jim, co je čeká,“ nepopírá stavy úzkosti. „Ale byla to naše práce, UEFA to vyhodnotila jako bezpečné, nemělo smysl se tím zaobírat.“