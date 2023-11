Sparta si udržela naděje na postup. Jediný gól zápasu vstřelil Haraslín

Sparta nad španělským týmem v evropských pohárech vyhrála po 11 letech. Po křížné střele jediný gól zápasu vstřelil křídelník Lukáš Haraslín. Real Betis měl v průběhu zápasu hodně šancí a zejména na jeho konci se hráči intenzivně tlačili do koncovky, překonat dánského brankáře Petera Vindahla se jim ale nepodařilo.

Díky nečekanému vítězství si tak Sparťané udrželi naděje na postup. Fanoušci Sparty nyní musí doufat v příznivý výsledek zápasu skotských Rangers s Arisem Limassol z Kypru, který se hraje od 21 hodin. Sparta i Rangers mají momentálně v tabulce sedm bodů. Rangers ale mají se Spartou lepší vzájemné zápasy, v případě bodové rovnosti by tak do vyřazovací fáze postoupili Rangers.

Sparta by také mohla do jarní části evropského poháru postoupit, kdyby v posledním kole porazila Aris Limassol a Rangers porazili Real Betis. V takovém případě by ze hry vypadl španělský klub.