Večer se hraje finále Ligy mistrů. Bernardo Silva je v životní formě

Možná se to vzhledem ke jménům Guardiola, Haaland nebo De Bruyne nezdá, ale obrovskou zásluhu na tom, že Manchester City vládne anglickému fotbalu a možná i Evropě, má Bernardo Silva.

S ním v sestavě se v sobotu večer pokusí Manchester City zlomit jedno prokletí: nikdy nevyhrál Ligu mistrů. Od roku 2008, kdy ho koupila arabská investiční skupina Abu Dhabi United Group a šejk Mansúr bin Zajíd nasypal do jeho pokladny obrovské peníze, se marně pokouší dobýt nejcennější klubovou trofej světa.

Španělský trenér Pep Guardiola má soubor poskládaný z hvězd největší svítivosti: norský gólový zabiják Erling Haaland, tvořivý belgický záložník s ostrou střelou Kevin De Bruyne, argentinský pavouček mistr světa Julián Álvarez.

Nade všemi ovšem nyní ční portugalský štírek Bernardo Silva. „Má životní formu,“ potvrzuje český odborník Jan Říčka, jenž pracuje pro Manchester City jako vyhledávač talentů.

Angličtí fanoušci v jeho schopnost bezmezně věří a těší se na první korunovaci.

Pokořil královský klub

Po odvetě prahli všichni. Loňské touhy anglického premianta dobýt Ligu mistrů zhatil v semifinále Real Madrid, který si po hektických duelech (4:3 a 1:3 po prodloužení) nakonec došel pro trofej. Třikrát se trefil Karim Benzema, o tři zbývající zásahy se postarali brazilští nájezdníci Rodrygo a Vinícius Junior.

Anglickému klubu zbyl opět jen stesk a povzdechy nad další ušlou příležitostí.

Když mu los letos ve stejné fázi soutěže postavil opět do cesty královský madridský klub – jako obhájce titulu –, nažhavení na pomstu bylo až přetlakové. Real v odvetě zaknihoval do kroniky potupnou porážku 0:4, kterou zažil naposledy před 15 lety v roce 2008 od Liverpoolu FC.

Pomsta byla sladká a polevu na ni nalil portugalský záložník.

Nepolapitelný štírek

Možná má Bernardo Silva životní formu, ale stálicí je už mnoho let. „Malý fotbalový virtuos,“ charakterizuje ho krátce a výstižně Říčka. A hned vypočítává konkrétní přednosti. „Nesmírně pohyblivý, běhavý, umí si poradit v souboji jeden na jednoho, nenechá se oddělit od balonu, nevadí mu, jestli jde do sestavy jako ofenzivní záložník, nebo křídelní útočník,“ popisuje. „K tomu vynikající první dotek,“ dodává důležitý prvek.

Technických umělců má fotbalový svět poměrně dostatek, záleží jen, jak dokážou tyto dovednosti prodat. „Bernardo má skvělé vidění hry,“ zdůrazňuje Říčka. „Dobře vnímá, kde má spoluhráče, dokáže jim přesnou přihrávkou připravit šanci,“ téměř se nad portugalským reprezentantem rozplývá.

Slabinou není ani obranná fáze. „Při ztrátě míče okamžitě přepíná do represinku, plní si poctivě defenzivní povinnosti,“ oceňuje požadované nezbytnosti pro moderního fotbalistu.

A také střílí góly. Kromě dvou úderů do sítě Realu Madrid skóroval ve čtvrtfinále proti Bayernu Mnichov. „Jestliže se o někom říká, že je to komplexní fotbalista, tak u Bernarda Silvy to platí bezezbytku,“ prohlašuje český znalec. S jedinou výhradou: při své výšce není obávaným hlavičkářem, při standardních situacích do vzdušných soubojů nenabíhá.

V případě potřeby si ale i s tím poradit dokáže.

Vysvobození v monackém knížectví

Lisabonský rodák patřil k vydařené generaci odchovanců nejslavnějšího portugalského klubu Benfiky Lisabon, když dozrál do věku dospělosti, stal se oporou reprezentačních výběrů do 19 a následně 21 let. V A-týmu Benfiky však příležitost nedostával, v ročníku 2013/2014 si připsal jediný ligový start.

Obava, že postupně zakrní, narůstala. Trenér Jorge Jesus si vydobyl díky výsledkům i předváděné hře silnou pozici, měl však velkou nedůvěru k mladým hráčům, nestavěl je, nedovoloval jim rozvíjet se v těžkých zápasech.

Bernardo Silva se ocitl na scestí. „Měl štěstí, že se o něj postaral jeho agent Jorge Mendes,“ upozorňuje Říčka na charismatickou osobu v zákulisí, která zastupuje Cristiana Ronalda, Radamela Falcaa, Rúbena Diase, Renata Sanchese, Edersona, Joãa Félixe, Vitinhu či Fabinha.

Zanedbávanému klenotu přes své úzké kontakty přímo na ruského majitele Dmitrije Rybolovleva našel místo v klubu AS Monaco, hrajícím francouzskou nejvyšší soutěž. Nadějný výhonek se mohl konečně rozpučet. V červnu 2014 odešel Bernardo Silva do knížecího klubu na hostování, v lednu 2015 ho mateřská Benfica prodala za 15,75 milionu eur (cca 400 milionů korun), smlouvu podepsal do roku 2019. V srpnu ji pak prodloužil o další rok.

Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva Narozen 10. 8. 1994, Lisabon – Portugalsko

Hráčská kariéra: Benfica Lisabon (2002–2014), AS Monaco / Francie (2014–2017), Manchester City / Anglie (2017–2023)

Reprezentace Portugalska: 2015–2023 (80/10)

Úspěchy : vítěz Ligy národů 2019, pětinásobný mistr anglické ligy 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023, vítěz Anglického poháru 2019, mistr portugalské ligy 2013/2014, mistr francouzské ligy 2016/2017

A byla to náramně vydařená štace. Mužstvo, vedené krajanem Leonardem Jardimem, řádilo, kolumbijský kapitán Falcao nastřílel soupeřům 21 gólů, po jeho boku se rozvíjel mladičký Kylian Mbappé, podceňovaný tým v ročníku 2016/2017 vyrval jinak dominantnímu Paris Saint-Germain francouzský titul.

„Bernardo Silva měl na tom velkou zásluhu,“ nezatajil Říčka, že portugalský záložník byl jeho chlebodárcem bedlivě sledován.

Šetřit se nemá

Přesun na britské ostrovy do Manchesteru City se uskutečnil v létě 2017, kdy byl Bernardo Silva ještě na dva roky pevně smluvně vázán v Monaku, když v květnu prošel úspěšně hodně přísnými lékařskými testy. Prahl po něm trenér Pep Guardiola, šikovný portugalský záložník ho uchvátil ve vyřazovacích bojích Ligy mistrů.

Vyplatit ho z kontraktu nebyla levná záležitost, částka nikdy nebyla jako předmět obchodního tajemství oficiálně zveřejněna, ale kultivovaným odhadem se dostává na 50 milionů eur (asi jedna a čtvrt miliardy korun), přičemž na různých bonusech do monackého klubu připutovalo další 20 milionů eur (půl miliardy korun).

A na tučnou provizi se může monacký klub těšit opět. V odstupném je prý zahrnuta klauzule o dalším plnění, pokud Manchester City s portugalským reprezentantem dobude Ligu mistrů.